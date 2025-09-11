العملة الرقمية BNB تسجل أعلى مستوى تاريخي وتحقق مكاسب سنوية تتجاوز 190%

سجّلت العملة الرقمية BNB أعلى مستوى تاريخي لها عند 907 دولار، مدفوعة بإعلان شراكة بين بينانس وشركة Franklin” Templeton” لتطوير منتجات الأصول الرقمية.

ويُتداول السعر حاليا عند 900 دولار، بارتفاع يومي بلغ 1%، وأسبوعي بنسبة 6%، فيما بلغت مكاسب العملة منذ بداية 2024 نحو 191%.

أشار المحلل “Cipher X” إلى أن تجاوز سعر العملة الرقمية BNB مستوى 880 دولار يُعد تأكيد لاختراق فني، محدد هدف قصير المدى بين 1000 و1050 دولار، بشرط الحفاظ على الدعم عند 880.

$BNB Breaks New ATH 🚀



BNB successfully broke above 880 and hit a new all time high of $907 following major news:



▸ Binance × Franklin Templeton are teaming up to build digital asset products for global markets



Target remains the same → $1000 and higher.



BNB posted 29%… https://t.co/usIJqttOYy pic.twitter.com/Hr2iemLjpM — Cipher X (@Cipher2X) September 11, 2025

كما لفت إلى أن مرحلة التجميع السابقة انتهت مع اختراق هيكلي يشبه أنماط تاريخية أدت إلى ارتفاعات قوية.

من جانبه، أوضح المحلل “باتيل” أن BNB كسرت خط اتجاه هابط يعود إلى ذروة 2021، مشيرا إلى أهداف طويلة الأجل تشمل مستويات 1217 و2058 و3015 و4280 و5455 دولار، بشرط بقاء السعر فوق منطقة 600–700 دولار.

$BNB just hit a new all-time high at $907 🚀



But guess what… it’s still 500% away from my Target 👀



The big move is only just beginning.@cz_binance @binance pic.twitter.com/aq1ZynZYWT — Crypto Patel (@CryptoPatel) September 10, 2025

في المقابل، تُظهر بيانات “Coinglass” وجود مراكز بيع كثيفة بين 900 و1000 دولار.

أي اختراق فوق هذا المستوى قد يؤدي إلى تصفية مراكز تتجاوز قيمتها 152 مليون دولار، مما يعزز فرص حدوث ارتفاعات سريعة بفعل ضغط الشراء الناتج عن التصفية.

