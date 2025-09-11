النيباليون يتجهون إلى تطبيق bitchat التابع لجاك دورسي وسط احتجاجات عنيفة ضد الفساد

تام شمس - الخميس 11 سبتمبر 2025 02:53 مساءً - شهد تطبيق المراسلة الند للند bitchat، الذي أطلقه الرئيس التنفيذي لشركة Block جاك دورسي، أكثر من 48,000 تنزيل من قِبل النيباليين خلال موجة من الاحتجاجات العنيفة على الفساد وحظر مؤقت لوسائل التواصل الاجتماعي في وقت سابق من هذا الأسبوع.

ويأتي ذلك بعد ارتفاع مماثل في عدد التنزيلات في إندونيسيا الأسبوع الماضي مع اندلاع احتجاجات مرتبطة بالفساد، وفقاً لمطور البيتكوين مفتوح المصدر "callebtc"، الذي يعمل على تطبيق bitchat.

وقال عبر منصة X يوم الأربعاء:

"الأسبوع الماضي لاحظنا ارتفاعاً مفاجئاً في تنزيلات bitchat من إندونيسيا أثناء الاحتجاجات الوطنية. واليوم نشهد قفزة أكبر من نيبال خلال احتجاجات الشباب ضد الفساد الحكومي وحظر وسائل التواصل الاجتماعي."

وبحسب الرسوم البيانية التي شاركها، فإن نيبال سجلت أقل من 3,344 تنزيل يوم الأربعاء الماضي، قبل أن يقفز العدد إلى 48,781 يوم الاثنين أي أكثر من أربعة أضعاف العدد في إندونيسيا، التي احتلت المرتبة الثانية بـ 11,324 تنزيلًا.

الحظر القصير لوسائل التواصل الاجتماعي الذي شمل فيسبوك وإنستغرام وواتساب ويوتيوب كان وراء الارتفاع الحاد، وأدى إلى احتجاجات قادها جيل "Z" انتهت بإشعال البرلمان والمحكمة العليا في نيبال. وقد فرضت الحكومة الحظر في البداية للحد من الانتشار السريع للمحتوى المناهض لها على الإنترنت.

قوات الأمن ردّت بعنف باستخدام الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع، ما أسفر عن مقتل 19 شخصاً على الأقل وإصابة المئات. كما تم اقتحام المبنى الحكومي الذي يقيم فيه رئيس الوزراء كي بي شارما أولي.

ويُعتبر أولي محور اتهامات الفساد، التي تشمل سوء استخدام الأموال العامة وغياب الشفافية في القرارات السياسية، وقد أعلن استقالته من منصبه.

تشير أحداث نيبال وإندونيسيا إلى اتجاه متنامٍ بين المواطنين نحو الاعتماد على تطبيقات المراسلة اللامركزية والمشفرة أو ما يُعرف بـ "تقنية الحرية" للحماية من الرقابة أو المراقبة الحكومية.

في الوقت ذاته، تقترب الاتحاد الأوروبي من تمرير قانون "Chat Control" الذي يهدد بإلغاء التشفير من خلال إلزام خدمات مثل تيليغرام وواتساب وسيغنال بالسماح للمنظمين بفحص الرسائل قبل تشفيرها وإرسالها. وقد أبدى مشرّعون من 15 دولة عضو دعمهم للمشروع، فيما يُتوقع أن يكون تصويت ألمانيا حاسماً.

تطبيقات المراسلة المشفرة بديلاً عن المركزية

حتى الآن، كان تبنّي هذه التطبيقات مدفوعاً برغبة المستخدمين في الابتعاد عن المنصات المركزية التي قد تفرض قيوداً على المحتوى أو تُخضع بياناتهم للربح التجاري. ومن أبرز هذه المنصات المركزية ماسنجر وواتساب، المملوكان لشركة Meta.

bitchat لم يتجاوز عمره شهرين

أطلق دورسي نسخة تجريبية من bitchat في يوليو، وهو يعتمد على شبكات Bluetooth Mesh للتواصل المشفر دون الحاجة إلى الإنترنت.

ووفقاً للورقة البيضاء للتطبيق، فإن الشبكة لامركزية بالكامل ولا تحتاج إلى خوادم مركزية أو حسابات أو أرقام هواتف أو عناوين بريد إلكتروني للتسجيل، كما أنها لا تعتمد على أي بنية تحتية خارجية.

تطبيقات المراسلة المشفرة ما زالت خلف العمالقة

من بين البدائل الأخرى Signal، وDamus المدعوم من Nostr، وSession، وStatus، التي تجذب مستخدمين يبحثون عن مزيد من الأمان ومقاومة الرقابة.

لكن هذه التطبيقات لا تزال بعيدة عن منافسة عمالقة مثل Meta، التي سجلت في يونيو 3.48 مليار مستخدم يومي عبر منصاتها (فيسبوك، ماسنجر، إنستغرام)، بزيادة سنوية بلغت 6%، ما يؤكد استمرار زخمها.