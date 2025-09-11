BitMine تجري ثاني عملية شراء ضخمة لإيثريوم هذا الأسبوع وترفع حيازاتها إلى 9.2 مليار دولار

تام شمس - الخميس 11 سبتمبر 2025 02:53 مساءً - أضافت شركة BitMine Immersion Technologies، المتخصصة في تقنيات البلوكشين، إلى حيازاتها الضخمة من الإيثر للمرة الثانية هذا الأسبوع، بعد شرائها ما قيمته 200 مليون دولار من شركة إدارة الأصول الرقمية Bitgo.

وأظهرت بيانات بلوكشين استعرضتها منصة Lookonchain أن BitMine اشترت 46,255 إيثريوم (ETH) عبر ثلاث معاملات مع Bitgo يوم الأربعاء.

تُعد BitMine الشركة العامة صاحبة أكبر حيازة من الإيثر على الإطلاق، إذ تكاد عمليتا الشراء اللتان نفذتهما هذا الأسبوع تعادل إجمالي مشتريات شركات الخزائن الأخرى من الإيثر الأسبوع الماضي، وفق بيانات Strategic ETH Reserve.

مشتريات BitMine تتصدر شركات خزائن الإيثر

بدأت BitMine الأسبوع بعملية شراء بلغت 202,500 إيثريوم يوم الاثنين، لترفع بذلك حيازاتها فوق عتبة 2 مليون ETH للمرة الأولى.

أما أحدث عملية شراء فقد أوصلت إجمالي حيازاتها إلى أكثر من 2.1 مليون إيثريوم بقيمة 9.2 مليار دولار، مستفيدة من ارتفاع سعر العملة بنسبة 2% خلال الـ 24 ساعة الماضية. كما جعلها ذلك متقدمة بفارق كبير على ثاني أكبر شركة حيازة للإيثر، وهي Sharplink Gaming، التي تمتلك أكثر من 837,000 إيثريوم فقط.

الأسبوع الماضي، اشترت شركات الإيثر ما مجموعه 273,300 إيثريوم، قادتها عملية شراء بـ 150,000 إيثريوم من شركة The Ether Machine، تلتها BitMine بصفقة بلغت 74,300 إيثريوم.

تباطؤ شراء البيتكوين… لكن أسعار الأسهم تقفز

في المقابل، تباطأت عمليات شراء البيتكوين هذا الأسبوع. فقد وجدت Cointelegraph أن الشركات العامة نفذت أربع عمليات شراء فقط منذ الاثنين بقيمة إجمالية تقارب 60 مليون دولار، وهو رقم أدنى بكثير من الأسبوع السابق.

أكبر عملية شراء كانت من شركة Pop Culture Group المُرمز (CPOP)، المتخصصة في الترويج للهيب هوب الصيني، إذ اشترت 300 بيتكوين بقيمة 33 مليون دولار يوم الأربعاء. وقد ارتفع سهمها بأكثر من 40% في بداية التداول قبل أن يغلق مرتفعاً بنسبة 12.5% عند 1.62 دولار.

أما شركة Robin Energy المُرمز (RBNE) لشحن النفط والغاز، فقد قفز سهمها بأكثر من 150% في بداية جلسة الأربعاء بعد إعلانها شراء بيتكوين بقيمة 5 ملايين دولار، لكنه أغلق على ارتفاع 21% فقط ثم تراجع 25% إضافية بعد الإغلاق إلى 1.73 دولار.

وفي اليوم نفسه، اشترت الشركة البريطانية The Smarter Web Company بيتكوين بقيمة 3.4 مليون دولار (2.5 مليون جنيه إسترليني)، بينما اشترت الشركة السويدية H100 Group نحو 21 بيتكوين بقيمة 2.4 مليون دولار.

كما أعلنت الشركة اليابانية Metaplanet يوم الاثنين عن شراء 136 بيتكوين بقيمة تقارب 15 مليون دولار.

مكاسب أسهم الشركات العامة مع خطط شراء الكريبتو

حققت شركات أخرى مكاسب كبيرة بمجرد إعلان نيتها شراء العملات المشفرة.

فقد أغلقت شركة QMMM Holdings في هونغ كونغ تداولات الثلاثاء على مكاسب تجاوزت 1,700% بعد إعلانها عن خطط أولية لإنفاق 100 مليون دولار لشراء بيتكوين وإيثريوم وسولانا (SOL)، لكنها تراجعت بنحو 50% يوم الأربعاء.

أما منصة إدارة مخزون التجارة الإلكترونية Eightco Holdings فقد أغلقت أسهمها تداولات الاثنين على ارتفاع يفوق 3,000% بعد إعلانها خطة لجمع 270 مليون دولار لشراء عملة Worldcoin المُرمز (WLD)، قبل أن تهبط 40% خلال جلسة الأربعاء.

مع ذلك، قال جريج سيبولارو، رئيس الأبحاث في NYDIG، يوم الجمعة إن علاوات تقييم شركات شراء الكريبتو بدأت في التراجع، محذراً من أن هذه الشركات قد تواجه “رحلة متقلبة” مع انتظار العديد منها صفقات اندماج وجمع رأس مال لطرحها في السوق العامة، وهو ما قد يؤدي إلى “موجة بيع كبيرة” من المساهمين.