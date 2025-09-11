كوريا الجنوبية تمنح شركات الكريبتو صفة "شركات ناشئة" الأسبوع المقبل

تام شمس - الخميس 11 سبتمبر 2025 01:43 مساءً - تستعد كوريا الجنوبية لرفع القيود التي منعت شركات الكريبتو سابقاً من الحصول على صفة الشركات الناشئة (Venture Companies)، مما سيفتح أمامها المجال للاستفادة من إعفاءات ضريبية ودعم تمويلي جديد.

فقد أعلنت وزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في اجتماع لمجلس الوزراء يوم الثلاثاء أنها أقرت تعديلاً جزئياً على المرسوم التنفيذي لقانون الشركات الناشئة، لإزالة القيود المفروضة على أنشطة التداول والوساطة في الأصول الافتراضية، وذلك وفقاً لما نقلته منصة الأخبار الكورية KoreaTechDesk.

ومن المقرر أن يدخل التغيير حيّز التنفيذ في 16 سبتمبر، حيث سيسمح لشركات الكريبتو بالتقدّم للحصول على شهادة "شركة ناشئة"، ما يمنحها فرصاً للحصول على إعفاءات ضريبية، ودعم للبحث والتطوير، وضمانات ائتمانية، بالإضافة إلى التمويل. كما ستتمكّن الشركات الناشئة القائمة من التوسّع في قطاع الكريبتو دون أن تفقد تصنيفها.

خلفية حول المشهد الكوري

بدأ حظر شركات الكريبتو في كوريا الجنوبية في أكتوبر 2018 بسبب المخاوف من الطبيعة المضاربية للعملات المشفرة آنذاك. وكانت الحكومة قد أعلنت في يوليو عن خططها لرفع الحظر بعد استشارة الجمهور وخبراء القطاع.

ووفقاً للتقارير، جاء القرار بإلغاء القيود نتيجة التطور العالمي للصناعة ونضج أنظمة حماية المستخدمين.

توقعات الحكومة

تتوقع الوزارة أن يؤدي رفع الحظر إلى تسريع نمو قطاعات مثل تداول الأصول الافتراضية والوساطة، إلى جانب التقنيات ذات الصلة مثل البلوكشين والعقود الذكية والأمن السيبراني.

هان سونغ-سوك (يمين) مع وزير الصناعة الإسباني جوردي هيرو (يسار) خلال الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC) للشركات الصغيرة والمتوسطة لعام 2025. المصدر: وزارة الإنتاج

وقالت وزيرة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، هان سونغ-سوك، إن هذا "التحسين التنظيمي" يهدف إلى تأمين "زخم نمو مستقبلي يتماشى مع الاتجاه العالمي لصناعة الأصول الرقمية". وأضافت:

"سنركّز جهودنا السياسية على خلق نظام بيئي شفاف ومسؤول لتسهيل تدفق رأس المال المخاطر ونمو الصناعات الجديدة."

صناعة الكريبتو في كوريا الجنوبية في صعود

تشهد صناعة الكريبتو في كوريا الجنوبية دعماً متزايداً بعد انتخاب الرئيس لي جاي-ميونغ في يونيو، حيث دفع قدماً بعدة قوانين متعلقة بالكريبتو، بما في ذلك مشروع قانون لتقنين العملات المستقرة.

ويُتوقَّع أن يصل حجم سوق الكريبتو في كوريا الجنوبية إلى 1.1 مليار دولار في عام 2025، وأن ينمو إلى 1.3 مليار دولار بحلول عام 2026، وفقاً لبيانات Statista.

وفي الوقت نفسه، تجاوز عدد مستخدمي منصات التداول في البلاد 16 مليون مستخدم، أي أكثر من 30% من السكان، بعد الدعم الذي تلقته السوق بفوز الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الانتخابات نوفمبر الماضي.