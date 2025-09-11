باحثون..إرسال البيتكوين إلى المريخ أصبح ممكناً نظرياً

تام شمس - الخميس 11 سبتمبر 2025 12:38 مساءً - يبدو أن هناك وسيلة لإرسال البيتكوين من الأرض إلى المريخ في غضون ثلاث دقائق فقط باستخدام التكنولوجيا المتوفرة حالياً لكننا ما زلنا بحاجة إلى وجود شخص أو كيان هناك لتلقّيها.

أواخر الشهر الماضي، نشر رائد الأعمال التكنولوجي خوسيه إي. بوينتي وزميله كارلوس بوينتي ورقة بحثية يطرحان فيها مفهوم إثبات عبور الطوابع الزمنية (Proof-of-Transit Timestamping – PoTT)، والذي وصفه بوينتي بأنه "القطعة المفقودة" لجعل البيتكوين عملة بين الكواكب.

يقترح المفهوم أنه عندما يرغب مستخدم بيتكوين في المستقبل بإرسال دفعة مالية إلى المريخ، يمكن للمعاملة أن تمرّ عبر محطات مختلفة مثل هوائيات أرضية، أقمار صناعية، أو حتى محطة ترحيل حول القمر. وفي كل محطة، تُختم المعاملة قبل أن تواصل طريقها نحو الوجهة النهائية.

وفي حديثه إلى Cointelegraph، أوضح بوينتي أن PoTT يعمل بمثابة "طبقة الإيصال" فوق شبكة البيتكوين وشبكة Lightning، مستفيداً من الروابط البصرية التي أنشأتها ناسا أو شبكة Starlink التابعة لإيلون ماسك أو مزود أقمار صناعية آخر.

وقال بوينتي:

"التكنولوجيا جاهزة فعلياً. في اللحظة التي يتوفر فيها رابط ثابت بين الأرض والمريخ، يمكن لـ PoTT أن يعمل فوقه، مما يجعل البيتكوين أول عملة تعمل بانسيابية عبر الكواكب."

وأضاف:

"من خلال محاكاة التأخيرات الزمنية للمريخ، يمكننا إجراء تجربة كاملة ومقنعة حالياً."

مركبة تابعة لـ ناسا عثرت مؤخراً على بعض الصخور في المريخ قد تكون دليلاً على وجود حياة في الماضي. المصدر: NASA Mars

وفقاً لبوينتي، يمكن لتحويلات Lightning أن تصل إلى المريخ في 3 دقائق فقط، أو حتى 22 دقيقة في أسوأ الحالات.

وبشأن فترة الانقطاع التي تدوم أسبوعين على المريخ كل 26 شهراً تقريباً، قال بوينتي إنه يمكن تفاديها عبر "إعادة توجيه المعاملات حول الشمس باستخدام أقمار صناعية للترحيل."

وأوضح أن PoTT يشبه الطوابع الزمنية العادية للبيتكوين، لكنه يمتد ليشمل الفضاء الخارجي وما بعده.

وقال:

"تخيل أن العام 2050، وأنت ترسل المال من الأرض إلى صديقك في المريخ ليساعده على دفع الإيجار. بسبب المسافة، تمر الرسالة عبر محطات متعددة، وفي كل محطة تُختم بتوقيت الوصول والمغادرة، كما يحدث مع جواز السفر عند عبور الحدود. وبحلول وصولها إلى المريخ، يمكن التحقق من جميع الأختام لمعرفة مسارها الدقيق وتوقيته."

البيتكوين وصل إلى الفضاء من قبل

يبني هذا المفهوم على تجربة Blockstream في ديسمبر 2018 عندما أوصلت البيتكوين بخمسة أقمار صناعية، لتصبح المعاملات ممكنة من الفضاء. وفي أغسطس 2020، أعلنت Spacechain تنفيذ أول معاملة بيتكوين من محطة الفضاء الدولية.

لكن حتى تصبح المعاملات ممكنة على المريخ، لا بد أن يكون هناك بشر أو ذكاء اصطناعي لتلقيها، وهو ما لم يحدث بعد. وحتى الآن، لم تصل سوى مركبات مدارية وروبوتات تابعة لناسا ووكالات فضاء أخرى.

كما يجب أن يكون هناك طرف مستعد لقبول البيتكوين. ففي الشهر الماضي بدأت شركة Blue Origin، المملوكة لجيف بيزوس، بقبول الكريبتو بما في ذلك بيتكوين وإيثريوم وسولانا والعملات المستقرة USDT وUSDC، لكنها لم تتجاوز سوى خط كارمان على ارتفاع 100 كم فوق سطح الأرض.

ماسك: لا بد من عملة معيارية للكواكب

تسعى SpaceX المملوكة لإيلون ماسك للوصول إلى المريخ بحلول نهاية عام 2026 مع طموح طويل الأمد لبناء مدينة مكتفية ذاتياً هناك.

وكما يرى بوينتي، يؤمن ماسك أيضاً بضرورة وجود عملة معيارية للتعامل بين الأرض والمريخ. ورغم قلقه سابقاً من زمن الكتلة في البيتكوين (10 دقائق)، فإن شبكة Lightning تقدم الحل.

رسم توضيحي يبيّن كيف يمكن لـ PoTT تسهيل معاملة بيتكوين مُرسلة من الأرض إلى المريخ. المصدر: arXiv

قال بوينتي:

"يجمع PoTT مع Lightning بين السرعة المحلية والتسوية العالمية، وهو ما طلبه ماسك: نظام عملي للمدفوعات بين الكواكب."

PoTT لا يقتصر على المريخ

أشار بوينتي إلى أن PoTT مصمم ليكون "محايداً للكواكب" ضمن المنطقة الصالحة للحياة حول أي نجم، مما يعني أن "إيصالات السفر" التي يولدها يمكن أن تنطبق أيضاً على المعاملات المرسلة إلى القمر أو أي كوكب آخر.

وأوضح أن تركيز البحث على الأرض والمريخ جاء لأنه "أبسط دراسة حالة واقعية على المدى القريب."