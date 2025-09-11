مدير في Bitwise: تطبيقات الـ “Fat Apps” قد تصبح السردية الأبرز خلال الأشهر المقبلة

تام شمس - الخميس 11 سبتمبر 2025 12:38 مساءً - تطرح أطروحة جديدة تقول إن القيمة في الكريبتو تُلتقط اليوم بشكل أساسي في التطبيقات وليس في البلوكتشينات نفسها، وهي أطروحة تزداد شعبية مع صعود Hyperliquid وقد تغيّر سلوك المستثمرين خلال الأشهر المقبلة، وفقاً لمسؤول تنفيذي في القطاع.

وقال مات هوغان، المدير التنفيذي للاستثمارات في Bitwise، في منشور عبر منصة X يوم الأربعاء:

"الجميع يتحدث عن أطروحة الـ Fat App. أشعر أنها قد تصبح السردية المهيمنة في الأشهر المقبلة."

وتقترح نظرية الـ Fat App أن تطبيقات الكريبتو ستمتص مستقبلاً قيمة أكبر من البروتوكولات الأساسية التي تعمل عليها.

وأضاف هوغان:

"أعتقد أن هذه الأطروحة ستظهر في الإعلام التقليدي خلال شهر إلى ثلاثة أشهر. لذلك أعتبرها نموذجاً ذهنياً مهماً لمتابعة تطورات الكريبتو."

بعض الشبكات قد تبرز، لكن التطبيقات ستسيطر

أطروحة Fat App، التي تُعد فكرة جديدة نسبياً، تتحدى أطروحة Fat Protocol التي قدّمها جويل مونيجرو عام 2016، والتي جادلت بأن القيمة ستتراكم في الطبقة الأساسية (Layer-1) مثل إيثريوم أو سولانا أو أفالانش، وليس في التطبيقات.

لكن أطروحة Fat App ترى أن القيمة ستتركز عند مستوى التطبيقات، حيث ستجذب التطبيقات إيرادات أكبر واهتماماً أكبر من المستخدمين مقارنةً بالبلوكتشينات التي تعمل عليها.

وإذا تبنى المزيد من المستثمرين هذه النظرية، فقد يغيّرون طريقة تقييمهم لتوكنات الشبكات الأساسية (Layer-1 tokens) مقارنة بتوكنات التطبيقات.

الجدل حول أطروحة الـ Fat Protocol

أثارت أطروحة Fat Protocol الكثير من الجدل على مر السنين.

في تقرير صدر عام 2021، أوضح جيف دورمان، مدير الاستثمارات في شركة أصول رقمية، أن الأطروحة لم تُثبت صحتها بعد، مشيراً إلى أن ذلك ربما لا علاقة له بمكان تراكم القيمة بقدر ما يرتبط بسلوك المستثمرين الأفراد وصناديق رأس المال المغامر.

وقال دورمان إن المستثمرين الأفراد تعاملوا مع الشبكات الأساسية كرهان سهل أشبه بمؤشر، بينما فضّلت صناديق رأس المال المغامر الصفقات الكبرى في السوق.

وأضاف:

"الاستثمار في الأصول الرقمية لا يزال تهيمن عليه صناديق رأس المال المغامر في المراحل المبكرة، التي تركز على السوق الكلية الممكنة (TAM) أكثر من التقييم المالي، وتميل إلى البحث عمّا قد يكون ممكناً بدلاً من ما هو قائم بالفعل."

وفي 9 فبراير، كتب دورمان أن:

"أطروحة Fat Protocol ألحقت ضرراً كبيراً بالكريبتو. إنها هراء، فهي تدفع كل تطبيق لمحاولة أن يصبح شبكة أساسية، وتوجّه كل أموال رأس المال المغامر إلى الـ L1s، وتجعل شبكات ميتة تُقدّر بمليار دولار أو أكثر."

شركات استثمار: "السوق بدأ بالتصويت بالفعل"

قال دورمان:

"قد تفوز بعض شبكات الـ L1، لكن أياً منها لن تكون قيمتها أعلى من مجموع التطبيقات."

وفي السياق نفسه، قالت شركة الاستثمار المؤسسي Starkiller Capital في تقرير يوم الثلاثاء إن هناك بالفعل دلائل على أن سردية الـ Fat App بدأت تترسخ.

وأضافت:

"خلال العام الماضي، أوضح أداء أسعار توكنات البلوكتشين الأساسية مقارنةً بتوكنات التطبيقات الصورة بجلاء. فإيثريوم وسولانا وأفالانش وغيرها، ظل أداؤها ثابتاً أو تراجع أمام البيتكوين."

وبحسب بيانات TradingView، فقد انخفض مؤشر SOL/BTC، الذي يقيس قوة سولانا مقابل البيتكوين، بنسبة 16.11% خلال الأشهر الـ 12 الماضية.

وقالت الشركة:

"السوق بدأ بالفعل بالتصويت. أفضل أداء للتوكنات جاء من التطبيقات، لا من البروتوكولات."

هوغان: "لست مع الرؤية المضادة للـ L1"

مع ذلك، قال هوغان إنه لا يتفق مع الرؤية "المعادية للـ L1":

"أعتقد أن الشبكات الأساسية الكبرى في موقع جيد للعام المقبل. لكن التقرير يستحق القراءة، ويجب أخذه بعين الاعتبار."

وأشار إلى أن Hyperliquid المُرمز (HYPE) كان التوكن الأبرز في السوق مؤخراً:

"هذا ليس مصادفة. HYPE هو تعبير مباشر عن الطلب على مستوى التطبيقات — مستخدمون فعليون، تدفقات فعلية، سرعة دوران مرتبطة بالاستخدام، وليس مجرد رسوم عامة على مساحة البلوكات."

ويتم تداول Hyperliquid عند 55.56 دولاراً، مرتفعاً بنسبة 1,636% خلال الأشهر الـ 12 الماضية، وفقاً لـ CoinMarketCap.