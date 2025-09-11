الرئيس التنفيذي لـ Goldman Sachs يشكك في خفض الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس

تام شمس - الخميس 11 سبتمبر 2025 12:38 مساءً - قلّل الرئيس التنفيذي لبنك Goldman Sachs، ديفيد سولومون، من احتمالية أن يُقدم الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر، وذلك بعد أيام فقط من توقّع بنك Standard Chartered لهذه الخطوة الجريئة.

وقال سولومون في مقابلة مع CNBC يوم الأربعاء:

"سواء حصلنا على خفض بمقدار 50 نقطة أساس أم لا، فأنا لا أعتقد أن ذلك مطروح على الطاولة."

وتُظهر بيانات أداة CME FedWatch Tool أن 7.8% فقط من المشاركين في السوق يتوقعون مثل هذه الخطوة في اجتماع الفيدرالي يوم 17 سبتمبر. ومع ذلك، رفع بنك Standard Chartered توقعاته إلى هذا المستوى مؤخراً، مستنداً إلى تقرير الوظائف لشهر أغسطس الذي جاء أضعف من المتوقع، بحسب رويترز.

من جهته، كتب المتداول المعروف باسم Mister Crypto على منصة X يوم الأربعاء:

"إذا حدث ذلك، فسوف ينفجر سوق الكريبتو متجاوزاً قممه التاريخية السابقة."

لكن سولومون يتوقع أن يتماشى الفيدرالي مع الإجماع الأوسع في السوق، حيث يتوقع 92.2% من المشاركين خفضاً أصغر. وأضاف:

"أنا واثق تماماً من أننا سنشهد خفضاً بمقدار 25 نقطة أساس."

سولومون يشير إلى "تراجع" في سوق العمل

وأوضح سولومون:

"لا شك أنه عند النظر إلى سوق العمل، نلاحظ بعض التراجع."

وتوقع إمكانية إجراء مزيد من التخفيضات هذا العام تبعاً للظروف الاقتصادية الكلية:

"أعتقد أنه يمكننا أن نشهد خفضاً آخر أو خفضين، وذلك اعتماداً على كيفية تطور الظروف الاقتصادية من هنا."

يُعد اجتماع الفيدرالي هذا الشهر محورياً ليس فقط للأسواق التقليدية بل أيضاً لسوق الكريبتو، إذ إن انخفاض أسعار الفائدة يقلل من جاذبية الاستثمارات التقليدية مثل السندات مقارنة بالأصول الأكثر خطورة والأعلى عائداً.

لكن منصة التحليلات Santiment حذّرت مؤخراً من أن الارتفاع الكبير في النقاش على وسائل التواصل الاجتماعي حول قرار الفائدة المرتقب في سبتمبر قد يكون إشارة سلبية لسوق الكريبتو.

وقالت المنصة في 24 أغسطس:

"تاريخياً، قد يشير هذا الارتفاع الضخم في النقاش حول سردية صعودية واحدة إلى أن حالة النشوة بلغت مستوى مرتفعاً جداً، وقد تكون مؤشراً على قمة محلية."

مؤسسات مالية أخرى تراجع توقعاتها

لم يكن Standard Chartered المؤسسة الوحيدة التي عدّلت توقعاتها بشأن خفض الفائدة. فقد غيّر محللو Bank of America موقفهم الطويل الأمد بعدم وجود أي خفض في 2025، وأصبحوا الآن يتوقعون خفضين بمقدار 25 نقطة أساس، أحدهما في سبتمبر والآخر في ديسمبر، بحسب بلومبرغ.

وكان رئيس الفيدرالي جيروم باول قد أشار إلى إمكانية خفض الفائدة في سبتمبر خلال كلمته الرئيسية في ندوة جاكسون هول الاقتصادية في ولاية وايومنغ يوم 22 أغسطس.