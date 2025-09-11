روسيا قد تدرس إنشاء بنك كريبتو لمكافحة الاحتيال ودعم المعدّنين

تام شمس - الخميس 11 سبتمبر 2025 12:38 مساءً - قال عضو في هيئة الرقابة الحكومية الروسية إن البلاد بحاجة إلى بنك مخصص للتعامل بالكريبتو يمكن أن يساعد في مكافحة المعاملات غير المشروعة، ويدعم المعدّنين عبر توفير بنية تحتية تتيح لهم تسييل أرباحهم.

وأوضح يفغيني ماشـاروف، عضو الغرفة المدنية الروسية (التي تراجع مشاريع القوانين)، لوكالة الأنباء الحكومية تاس يوم الثلاثاء، أن على روسيا أن تحذو حذو حليفتها بيلاروسيا عبر إطلاق خدمة لتداول العملات المشفرة من خلال مؤسسة مالية كبرى.

وأضاف ماشـاروف أن هذه الخطوة قد "تحل عدداً من المشكلات الراهنة"، مثل إدخال "المعاملات في الظل" إلى الإطار القانوني، وفي الوقت نفسه "تعزيز إيرادات الميزانية الفيدرالية"، فضلاً عن إغلاق أحد "قنوات تمويل وتجنيد مواطنينا لارتكاب جرائم خطيرة".

يُذكر أن روسيا حظرت المدفوعات عبر الكريبتو في أوائل عام 2022، لكنها أصبحت أكثر انفتاحاً على هذا القطاع في مسعاها لتسهيل التجارة الدولية وتجاوز العقوبات المفروضة عليها بسبب غزو أوكرانيا. وقد سمحت بالفعل للمؤسسات المالية بتقديم منتجات قائمة على الكريبتو للمستثمرين المعتمدين في مايو، كما طرحت في أبريل خططاً لإطلاق عملة مستقرة مربوطة بالروبل

يفغيني ماشـاروف، عضو الغرفة المدنية الروسية، يقترح أن تنشئ البلاد بنكاً مخصصاً للكريبتو. المصدر: Oprf.ru

بنك كريبتو قد يدعم المعدّنين أيضاً

يرى ماشـاروف أن إنشاء بنك كريبتو قد يسهم في دعم صناعة التعدين في روسيا، إذ لا توجد حالياً بنية تحتية تمكّن المعدّنين من بيع العملات التي يقومون بتعدينها.

وكانت روسيا قد حظرت التعدين في 10 من أصل 46 منطقة لمدة ست سنوات اعتباراً من 1 يناير، كما فرضت قيوداً موسمية في مناطق التعدين الرئيسية لمواجهة الطلب المتزايد على الطاقة.

لكن فياتشيسلاف كوبيلوف، ممثل شركة التعدين المحلية Prostomining، قال لـ Cointelegraph في يونيو إن هذه الصناعة ما زالت مزدهرة رغم القيود، مشيراً إلى أن منتدى البلوكتشين الروسي بات يشهد حضوراً متزايداً للشركات العاملة في التعدين.

وسيلة لمكافحة الاحتيال

قال ماشـاروف إن بنك الكريبتو قد يساعد أيضاً في مكافحة الاحتيال، كونه سيكون مؤسسة خاضعة للرقابة تشرف على جميع المعاملات.

وأضاف:

"في هذه الحالة، يجب أن تُجرى التسويات في البنك المذكور بالعملات المشفرة، ويُسمح بإيداع الأموال فقط عبر الحسابات الجارية للمواطنين الروس".

وتابع:

"حالياً، يتمثل النشاط الرئيسي لمكاتب صرف الكريبتو في إيداع الأموال نقداً في محافظ المواطنين مقابل عمولة."

وفي مارس، كان ماشـاروف قد اقترح إنشاء صندوق حكومي للكريبتو يضم الأصول المصادرة من القضايا الجنائية.

إيرادات صناعة الكريبتو الروسية قد تبلغ 3.9 مليار دولار

رغم التحديات الناجمة عن الغموض التنظيمي، فإن صناعة الكريبتو في روسيا ما زالت تسجّل نمواً.

وتُقدَّر الإيرادات الإجمالية لسوق الكريبتو الروسي بنحو 2.3 مليار دولار في 2025، مع توقعات بارتفاعها إلى 3.9 مليار دولار بحلول 2026.

كما يُتوقع أن يتجاوز عدد مستخدمي الكريبتو في البلاد 44 مليون مستخدم بحلول نهاية 2026، من أصل عدد سكان إجمالي يبلغ 143 مليون نسمة.