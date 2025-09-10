رهانات الكريبتو ترفع QMMM بنسبة 1,700% وتهبط بـ Sol Strategies بنسبة 42% في ناسداك

تام شمس - الأربعاء 10 سبتمبر 2025 02:50 مساءً - شهدت أسهم الشركات المرتبطة بالكريبتو تبايناً حاداً يوم الثلاثاء، حيث قفزت أسهم شركة QMMM Holdings في هونغ كونغ بأكثر من 1,700% بعد الكشف عن استراتيجية بلوكتشين، بينما تراجعت أسهم شركة Sol Strategies الكندية بنسبة 42% في أول ظهور لها على ناسداك.

وقالت QMMM، وهي شركة استثمارية قابضة مقرها هونغ كونغ، يوم الثلاثاء إنها ستدمج الذكاء الاصطناعي مع البلوكتشين لبناء منصة تجمع بين تحليلات الكريبتو ونظام بيئي مستقل قائم على الويب 3. وأضافت أنها تخطط أيضاً لإنشاء "خزانة عملات مشفرة متنوعة" تركز على بيتكوين (BTC) وإيثر (ETH) وسولانا (SOL).

وقفز أداء سهم QMMM بشكل صاروخي بعد الإعلان، حيث ارتفع بأكثر من 2,100% قبل أن يُغلق تداولاته على ناسداك مرتفعاً بنسبة 1,737%.

سعر سهم QMMM Holdings. المصدر: Yahoo Finance

في المقابل، شهدت Sol Strategies، وهي شركة كندية متخصصة في خزانة سولانا والتحصيص، مساراً معاكساً. فقد هبطت أسهمها المدرجة حديثاً على ناسداك بنسبة 42% يوم الثلاثاء. أما تداولاتها في بورصة الأوراق المالية الكندية (CSE) فكانت أفضل قليلاً، لكنها لا تزال منخفضة بنسبة 16%.

وقالت الرئيسة التنفيذية لـ Sol Strategies، ليا والد، في تصريح لـ Cointelegraph:

"رغم أن أسعار الأسهم قد تتقلب، فإن نهجنا يرتكز على ما نسميه نموذج DAT++. نحن نركز على بناء قيمة طويلة الأمد من خلال التنفيذ المنضبط لاستراتيجيتنا".

سعر سهم Sol Strategies على ناسداك. المصدر: Yahoo Finance

وفي يونيو، أعلنت Sol Strategies عن خسارة صافية قدرها 3.5 مليون دولار في الربع الثاني، لكنها زادت من عائدات التحصيص وتشغيل المدققين، كما باعت جزءاً كبيراً من حيازاتها من البيتكوين مقابل SOL وSui المُرمزة (SUI).

نتائج متباينة لشركات الكريبتو المدرجة

شهدت شركات الكريبتو المتداولة علناً، ولا سيما تلك التي تعتمد على خزائن العملات المشفرة، نتائج متباينة خلال الشهر الماضي. فقد تراجعت أسهم شركة Upexi، المتخصصة في خزانة سولانا، بنسبة 2.1%، في حين ارتفع سعر سهم شركة DeFi Development Corp.، وهي شركة أخرى لخزانة سولانا، بنسبة 13.2%.

أما شركة Metaplanet اليابانية، والمتخصصة في خزانة البيتكوين، فقد شهدت انخفاضاً كبيراً بنسبة 37% في سعر سهمها خلال الثلاثين يوماً الماضية، وذلك على الرغم من استمرارها في شراء البيتكوين وحصولها على موافقة المساهمين مؤخراً لمواصلة استراتيجيتها في تراكم الأصول المشفرة.

وفي السياق ذاته، تراجعت أيضاً أسهم شركة Strategy، أول شركة تطبق استراتيجية كريبتو، بنسبة 18% خلال الشهر الماضي.