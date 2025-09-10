ارتفاع سهم Asset Entities بعد اندماجها مع Strive لإنشاء خزانة بيتكوين بقيمة 1.5 مليار دولار

تام شمس - الأربعاء 10 سبتمبر 2025 12:33 مساءً - ارتفعت أسهم شركة التسويق Asset Entities المُرمزة (ASST) بنسبة 52% في تداولات ما بعد الإغلاق يوم الثلاثاء، بعد موافقة مساهميها على الاندماج مع شركة Strive Enterprises التابعة لفيفيك راماسوامي لتأسيس شركة خزانة بيتكوين.

وقالت Asset Entities يوم الثلاثاء إن "أغلبية قوية" من المساهمين صوتوا لصالح الاندماج، مع خطط لجمع 1.5 مليار دولار لشراء بيتكوين (BTC). وستُعاد تسمية الشركة الجديدة إلى Strive, Inc. مع استمرار التداول تحت الرمز ASST.

وأغلقت أسهم Asset Entities جلسة الثلاثاء مرتفعة بنسبة 17.8% عند 6.28 دولار، قبل أن تقفز بأكثر من 52% في تداولات ما بعد الإغلاق إلى 9.55 دولار عقب إعلان الاندماج.

ارتفعت أسهم Asset Entities في تداولات ما بعد الإغلاق يوم الثلاثاء عقب أنباء اندماجها مع Strive. المصدر: Google Finance

هيكلة الشركة بعد الاندماج

سيتولى مات كول، الرئيس التنفيذي لشركة Strive Asset Management التابعة لـ Strive Enterprise، قيادة الكيان المدمج، بينما سيشغل أرشيا ساركاني، الرئيس التنفيذي ورئيس Asset Entities، منصب رئيس التسويق وعضوية مجلس الإدارة.

ولم يتضح بعد الدور الذي سيلعبه راماسوامي، الشريك المؤسس لشركة Strive، في الكيان الجديد.

وتُضاف الشركة الجديدة إلى قائمة تضم 186 شركة عامة أبلغت عن شراء البيتكوين على نطاق واسع، بعدما كانت أقل من 100 شركة في بداية العام، وهو ما أثار مخاوف من تخمة في السوق.

Strive تعتمد هيكلة "الاندماج العكسي"

أدت موجة شركات الكريبتو المدرجة في البورصة إلى دفع سعر البيتكوين للارتفاع إلى 124,450 دولاراً، حيث اعتمدت الشركات على أدوات مثل الأسهم، والديون القابلة للتحويل، والأسهم الدائمة، ومؤخراً صفقات الاندماج مع شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص (SPACs) لتمويل خططها.

لكن Strive اختارت هيكل "الاندماج العكسي"، والذي يُعتبر أكثر أماناً من صفقات SPAC السريعة، إذ يعتمد بدرجة أقل على رأس المال المضارب، وتخفيف الأسهم، والجداول الزمنية غير المؤكدة للصفقات.

وتخطط Strive لتمويل مشترياتها من البيتكوين البالغة 1.5 مليار دولار عبر 750 مليون دولار من استثمار خاص في الأسهم العامة (PIPE) بالإضافة إلى 750 مليون دولار أخرى قد تأتي من ممارسة حقوق الاكتتاب (warrants) الصادرة ضمن الـ PIPE.

وسيسمح هذا المبلغ للشركة بشراء نحو 13,450 بيتكوين بأسعار السوق الحالية، ما يضعها ضمن أكبر 10 شركات عامة حيازةً للبيتكوين.

ويظل إتمام الاندماج مشروطاً ببعض المتطلبات، بما في ذلك موافقة ناسداك على طلب إدراج Strive.

Strive كانت تترقب بيتكوين Mt. Gox

عند إعلان الاندماج في مايو، قالت Strive إنها كانت تدرس الاستحواذ على 75,000 بيتكوين من مطالبات مرتبطة بمنصة Mt. Gox المنهارة، بهدف شراء الأصل بخصم.

وأضافت أن هذه الاستراتيجية قد تساعد على تعزيز نسبة البيتكوين لكل سهم (Bitcoin-per-share ratio)، وهو مقياس يزداد استخدامه في مجال خزائن البيتكوين.

لكنها أشارت إلى أن موافقة المساهمين شرط أساسي للمضي في مطالبات Mt. Gox.

ومنذ تأسيسها عام 2022 على يد أنسون فريكز وراماسوامي رائد الأعمال في مجال التكنولوجيا الحيوية والمرشح الرئاسي السابق الذي يترشح حالياً لمنصب حاكم ولاية أوهايو جمعت Strive أصولاً بقيمة 2 مليار دولار.

أما Asset Entities فهي شركة تسويق عبر وسائل التواصل الاجتماعي لم يكن لها أي نشاط فعلي في مجال البيتكوين أو صناعة الكريبتو قبل إعلان اندماجها مع Strive.

تبني الشركات للبيتكوين يصل إلى محطة جديدة

باتت الشركات العامة تمتلك حالياً نحو مليون بيتكوين، أي ما يعادل 5.1% من إجمالي المعروض المتداول.

وتواصل شركة MicroStrategy بقيادة مايكل سايلور الهيمنة على سباق تراكم البيتكوين بحيازتها 638,460 BTC بقيمة 71.2 مليار دولار. وتأتي بعدها MARA Holdings وXXI في المراتب الثلاثة الأولى بحيازتهما 52,477 BTC و43,514 BTC على التوالي.