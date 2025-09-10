السيد “غاري جينسلر” قد يُسجل كأسوأ رئيس لهيئة الأوراق المالية والبورصات على مر التاريخ

- 1/2
هاجم “توم إيمر”، زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب الأمريكي، رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) السابق “غاري جينسلر”، واصفا إدارته بأنها الأسوأ في تاريخ الهيئة، وذلك في تصريحاته لموقع “Breitbart News” يوم الثلاثاء.
واسترسل “توم إيمر” في وصف “غاري جينسلر” بأنه قد يُسجل كأسوأ رئيس للجنة الأوراق المالية والبورصات في التاريخ، متهما إياه بالتستر وعدم الشفافية.
جاءت تصريحاته بعد تقرير لمكتب المفتش العام كشف فقدان رسائل نصية من هاتف “جينسلر” الحكومي بين 2022 و2023، تضمنت معلومات حساسة عن قضايا تخص العملات المشفرة.
التقرير أشار إلى سوء إدارة وتجاهل تنبيهات فنية ساهمت في فقدان السجلات.
انتقد “إيمر” أيضا ما اعتبره ازدواجية معايير، إذ كانت الهيئة تُعاقب بنوك كبرى على استخدام تطبيقات مراسلة، بينما تفقد هي نفسها بيانات هامة، وقال إن “جينسلر” فشل في الالتزام بالشفافية التي وعد بها.
