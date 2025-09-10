Gemini ترفع حجم طرحها العام الأولي إلى 433 مليون دولار وتهدف إلى تقييم بقيمة 3 مليارات دولار

تام شمس - الأربعاء 10 سبتمبر 2025 10:41 صباحاً - رفعت منصة تداول العملات المشفرة Gemini حجم طرحها العام الأولي قبل إدراجها المرتقب يوم الجمعة، لتستهدف الآن تقييماً يتجاوز 3 مليارات دولار، في إشارة إلى تنامي اهتمام المستثمرين بالشركات المرتبطة بالكريبتو.

وجاء في النشرة المحدثة المقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) يوم الثلاثاء، أن الشركة التي أسسها الأخوان كاميرون وتايلر وينكلفوس تعتزم الآن بيع أسهمها بسعر يتراوح بين 24 و26 دولاراً، ارتفاعاً من النطاق الأولي البالغ 17 إلى 19 دولاراً.

وستطرح البورصة نحو 16.67 مليون سهم، وهو نفس العدد المعلن سابقاً، على أن تستهدف جمع 433 مليون دولار، ارتفاعاً من الهدف السابق البالغ 317 مليون دولار في ملفها الأولي بتاريخ 2 سبتمبر.

يأتي طرح Gemini الموسّع في ظل موجة من الشركات المرتبطة بالكريبتو التي تتجه إلى الإدراج العام هذا العام، والتي حظيت بدعم قوي من وول ستريت مع لهجة أكثر ودية من إدارة ترامب تجاه القطاع.

ناسداك تدعم طرح Gemini

أكدت الشركة أن إدراجها سيحظى بدعم ناسداك، التي ستشتري 2.11 مليون سهم في طرح خاص بقيمة 50 مليون دولار.

وفي ملفها، كشفت Gemini أن إجمالي إيراداتها بلغ 68.61 مليون دولار خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو، بانخفاض قدره 5.71 مليون دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

في المقابل، ارتفع صافي خسائرها إلى 282.47 مليون دولار مقارنة بـ 41.37 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

وسجلت Gemini ارتفاعاً في حجم التداول ليصل إلى 24.8 مليار دولار خلال الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو، بزيادة تقارب 50% عن العام السابق.

اهتمام متزايد بالشركات المرتبطة بالكريبتو

يبدو أن المستثمرين يولون اهتماماً متزايداً بالشركات العاملة في مجال الكريبتو هذا العام.

فقد طرحت شركة إصدار العملات المستقرة Circle أسهمها في بورصة نيويورك (NYSE) محققة ارتفاعاً بنسبة 167%. ورغم أن السهم لامس مستوى 298 دولاراً، إلا أنه أنهى جلسة تداول الثلاثاء عند 118.10 دولاراً، وفقاً لبيانات Google Finance.

وبالمثل، شهدت أسهم شركة Bullish، المشغلة لبورصة كريبتو ووسائل إعلامية، مكاسب قوية بنسبة 218% في يوم إدراجها.

وفي وقت سابق من مايو، أصبحت Coinbase أول شركة كريبتو تنضم إلى مؤشر S&P 500 الذي يتتبع أكبر 500 شركة أميركية.

وفي الأثناء، تتطلع بورصة الكريبتو Kraken، بحسب التقارير، إلى جمع 500 مليون دولار بتقييم يبلغ 15 مليار دولار.