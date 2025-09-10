Sharplink تبدأ برنامج إعادة شراء أسهم بقيمة 1.5 مليار دولار مع تداولها دون قيمة أصولها

تام شمس - الأربعاء 10 سبتمبر 2025 10:41 صباحاً - أعلنت شركة Sharplink، ثاني أكبر شركة خزانة للإيثر (ETH)، عن بدء برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة 1.5 مليار دولار في محاولة لدعم سعر سهمها المتداول حالياً بأقل من صافي قيمة أصولها (NAV).

وقالت Sharplink يوم الثلاثاء إن الشركة "تتداول حالياً دون صافي قيمة أصولها، وبالتالي فإن إعادة شراء الأسهم تعود مباشرة بالفائدة على المساهمين".

وأضاف جوزيف شالوم، الرئيس التنفيذي المشارك للشركة:

"نعتقد أن السوق يقيّم أعمالنا بأقل من قيمتها الحقيقية حالياً. وبدلاً من إصدار أسهم جديدة ونحن نتداول دون صافي قيمة الأصول، نركز على تخصيص رأس المال بشكل منضبط بما في ذلك إعادة شراء الأسهم لزيادة قيمة المساهمين".

ويأتي ذلك بعد أيام فقط من تصريح محلل في NYDIG بأن شركات خزانة الكريبتو ينبغي أن تنظر في إعادة شراء أسهمها عندما تتداول دون صافي قيمة الأصول، محذراً من أن الفارق بين أسعار هذه الشركات وقيمة أصولها بدأ يضيق.

سهم Sharplink يقفز في تداولات الثلاثاء

بدأت Sharplink برنامجها لإعادة الشراء بشراء 939,000 سهم عادي بمتوسط سعر 15.98 دولاراً للسهم. ويهدف هذا الإجراء إلى رفع صافي قيمة الأصول لكل سهم وتعزيز سعر السهم، حيث يتم شراء الأسهم بأسعار أقل من قيمة أصول الشركة في الكريبتو.

وأغلق سهم Sharplink Gaming المُرمز (SBET) جلسة الأربعاء عند 16.69 دولاراً، بارتفاع نسبته 6.59%، وفقاً لبيانات Google Finance.

ارتفع سعر سهم Sharplink Gaming بنسبة 6.51% خلال تداولات يوم الثلاثاء. المصدر: Google Finance

مع ذلك، يبقى سعر السهم منخفضاً بنسبة 25.29% خلال الثلاثين يوماً الماضية، في حين تؤكد Sharplink أنها ترى أسهمها "مقوّمة بأقل بكثير من قيمتها الحقيقية"، وأن عمليات إعادة الشراء تمثل "استثماراً مقنعاً يعكس الثقة في استراتيجيتها طويلة الأجل".

تحتفظ Sharplink بـ 837,230 إيثر، بقيمة تقارب 3.59 مليار دولار وقت النشر، وفقاً لبيانات StrategicETHReserve.

وقالت الشركة إن ما يقرب من 100% من حيازاتها من ETH مُحصصة على الشبكة لتوليد مكافآت، وهو ما يوفر "إيرادات جوهرية للشركة".

NYDIG: يجب أن تحتفظ شركات الخزانة باحتياطيات لإعادة الشراء

تمت الموافقة على برنامج إعادة الشراء في 22 أغسطس. وقال شالوم في ذلك الوقت إن البرنامج يتيح للشركة التحرك بسرعة وحسم إذا توفرت الظروف المناسبة.

ويوم الجمعة، قال غريغ سيبولارو، رئيس الأبحاث العالمي في NYDIG، إنه إذا تداولت أسهم شركات الخزانة الرقمية (DAT) دون صافي قيمة الأصول، فإن "الإجراء الأكثر وضوحاً هو إعادة شراء الأسهم".

وأضاف:

"إذا كان علينا أن نقدم نصيحة واحدة لشركات DAT، فهي أن تحتفظ بجزء من الأموال المجمعة لدعم أسهمها من خلال إعادة الشراء".

وكانت شركة Breed الاستثمارية قد صرحت قبل أشهر، في يونيو، أن عدداً قليلاً فقط من شركات خزانة البيتكوين (BTC) سيصمد على المدى الطويل، في حين ستتعرض بقية الشركات التي تتداول قرب صافي قيمة أصولها إلى دوامة "موت بطيء" ستؤثر عليها سلباً.