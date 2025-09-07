باحث من منصة "Messari": إيرادات الايثيريوم تتراجع رغم ارتفاع سعر العملة!

أثار “AJC”، باحث في شركة تحليلات البيانات “Messari”، جدل واسع بعد تصريحه بأن شبكة الايثيريوم في طور الاحتضار، على الرغم من المكاسب السعرية الكبيرة خلال الفترة الأخيرة.

استند الباحث في تقييمه إلى تراجع الإيرادات على الشبكة، حيث سجلت الايثيريوم في أغسطس 2025 إيرادات إجمالية قدرها 39.2 مليون دولار، بانخفاض 75% مقارنة بأغسطس 2023 و30% عن أغسطس 2024.

ويُعد هذا أحد أسوأ مستويات الإيرادات منذ يناير 2021، ما يثير القلق حول صحة نموذجها الاقتصادي.

ورغم الاتهامات التي وُجهت إلى “Messari” بالتحيز ضد الايثيريوم، أوضح “AJC” أن هناك خلافات داخلية في الشركة، إذ يرى بعض المحللين أن مؤشرات مثل زيادة العناوين النشطة وعدد المعاملات تعكس اتجاهات إيجابية.

لكن الباحث اعتبر هذه المقاييس إحصاءات بلا معنى، مؤكدا أن الأثر الحقيقي لزيادة العرض من العملات المستقرة أو التوسع في حلول الطبقة الثانية (L2) يظل محدود ما لم يترافق مع طلب فعلي من المستخدمين.

المفارقة أن الايثيريوم تسجّل في الوقت ذاته أفضل أداء ربع سنوي منذ إطلاقها، حيث ارتفعت قيمتها بنسبة 73% خلال الربع الثالث من 2025.

غير أن عدم انعكاس هذا الارتفاع على الإيرادات على الشبكة يضع علامات استفهام حول استدامة نموها الحالي.

