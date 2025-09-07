الذكرى الأولى لصندوق Grayscale XRP: هل اقترب موعد التحول نحو ETF فوري؟

يُصادف سبتمبر 2025 الذكرى السنوية الأولى لإطلاق صندوق “Grayscale” الخاص بـXRP، والذي لا يزال حتى الآن صندوق استئماني، دون أن يتحول إلى صندوق تداول فوري (ETF).

بهذه المناسبة، سلطت “Grayscale” الضوء على أبرز ملامح أداء XRP وشبكته خلال العام الماضي.

أُطلق الصندوق في 5 سبتمبر 2024، بالتزامن مع صعود ملحوظ في سعر XRP الذي ارتفع من أقل من 0.6 دولار إلى نحو 2.8 دولار حاليا.

ومنذ انطلاقه، وفّر الصندوق للمستثمرين فرصة التعرض لأداء XRP دون الحاجة إلى التعامل المباشر مع مشاكل الشراء والحفظ الذاتي.

يُدير الصندوق حاليا ما يقرب من 301,500 سهم، بقيمة أصول مُدارة تقترب من 17 مليون دولار، بحسب بيانات “Grayscale” عند إغلاق الأسواق يوم الجمعة.

يتميز المنتج برسوم منخفضة مقارنة بالاستثمار المباشر، مع تتبعه لسعر السوق الفوري للعملة الرقمية XRP.

من صندوق استئماني إلى ETF؟

بعد نجاحها في تحويل صناديقها الخاصة بالبيتكوين والايثيريوم إلى صناديق تداول فوري، تقدمت “Grayscale” بطلب رسمي إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) لتحويل صندوق XRP إلى ETF خاضع للتنظيم الكامل.

جاء هذا التحرك عقب تغييرات سياسية وتنظيمية بارزة، شملت انتخاب “دونالد ترامب” رئيس وتنحي “غاري جينسلر” عن رئاسة الهيئة، مما فتح الباب أمام بيئة تنظيمية أكثر مرونة تجاه الأصول الرقمية.

ورغم قوة موقف “Grayscale”، إلا أنها تواجه منافسة شديدة في سباق ETF الخاص بـXRP، إذ تجاوز عدد الطلبات المقدمة لدى هيئة SEC حاجز 15 طلب.

مع ذلك، ارتفعت التوقعات بالموافقة على هذه الصناديق بشكل كبير، حيث وصلت احتمالية الموافقة على منصة “Polymarket” إلى 94% بحلول نهاية العام، مقارنة بـ70% قبل أسابيع، بينما يرى بعض المحللين أن الاحتمالات الفعلية تقترب من 100%.

