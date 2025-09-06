مؤسس شركة "Strategy" يعلّق على رفض إدراج سهم "MSTR" في مؤشر "S&P 500"

ردّ “مايكل سايلور”، مؤسس شركة “Strategy” والمدافع المعروف عن البيتكوين، على قرار عدم إدراج سهم شركته (MSTR) في مؤشر “S&P 500″، رغم أدائه المتفوق على المؤشر نفسه.

Thinking about the S&P right now… pic.twitter.com/Y5nPc9XT4l — Michael Saylor (@saylor) September 6, 2025

في تغريدة أرفقها برسم بياني، أشار “سايلور” إلى أن “MSTR” تجاوزت “SPY” من حيث العائدات، بل وتفوقت أيضا على البيتكوين من حيث عائد عصر البيتكوين، حيث سجلت الشركة نمو بنسبة 92%، مقابل 55% للبيتكوين و14% لـ “SPY”.

جاء الرفض في الخامس من سبتمبر، بينما جرى إدراج شركة “Robinhood” في المؤشر، رغم أنها ترتبط بالعملات المشفرة بشكل غير مباشر.

هذا القرار أثار استغراب “سايلور”، الذي اعتبر أن “MSTR” استوفت جميع الشروط باستثناء الاعتراف الرسمي.

عقب انتشار الخبر، تراجع سهم “MSTR” بنسبة 2%.

ورغم ذلك، أكدت الشركة عبر حسابها الرسمي أنها مستمرة في التزامها باستراتيجية البيتكوين ولن تحيد عنها.

