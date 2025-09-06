شركة SOL Strategies تحصل على موافقة الإدراج في بورصة ناسداك

تحصلت شركة “SOL Strategies” على الموافقة لإدراج أسهمها في بورصة ناسداك تحت الرمز “STKE”، ومن المتوقع أن يبدأ التداول في يوم 9 سبتمبر.

الشركة، التي أعادت تشكيل هويتها في سبتمبر 2024 بعد أن كانت تُعرف باسم “Cypherpunk Holdings”، أصبحت أول شركة خزينة تابعة لنظام سولانا البيئي.

رغم تداول أسهمها حاليا فقط في كندا، فإن أصولها الصافية تفوقت على ثلاث شركات “Solana DATs” (أي شركات التي تحتوي خزانتها على عملة سولانا الرقمية) أمريكية جديدة.

في صيف العام الماضي، تولت “ليا والد” – الرئيسة التنفيذية السابقة لشركة “Valkyrie” – قيادة الشركة، وأعادت هيكلتها لتصبح “Solana DAT”، قبل انتشار هذا النموذج في الأسواق الأمريكية.

تركز “SOL Strategies” بشكل خاص على المراهنة داخل شبكة سولانا، وقد استحوذت على محققي عقود من “Orangefin Ventures” و”Cogent Crypto” و”Laine”، كما أطلقت مشاريع مخصصة مثل محقق “Pudgy Penguins” وشبكة “Solana Mobile”.

ورغم أن الشركة سجّلت ارتفاع بنسبة 900% في سهمها خلال عام، فإن حيازاتها البالغة نحو 90 مليون دولار من SOL تضعها خلف أكبر ثلاث شركات “Solana DATs”، التي تتراوح أصولها بين 380 و420 مليون دولار، ويرجع ذلك جزئيا إلى غيابها عن السوق الأمريكية حتى الآن.

بعد تقديم طلب الإدراج في ديسمبر 2024، خضعت الشركة لإجراءات تمهيدية شملت تقسيما عكسيا للأسهم بنسبة 8 إلى 1 في أغسطس الماضي.

مع هذا الإدراج، تصبح “SOL Strategies” أحدث شركة “Solana DAT” مدرجة في بورصة ناسداك، لتنضم إلى منافسيها، باستثناء “BIT Mining” التي لا تزال مدرجة في بورصة نيويورك.

واعتبرت “ليا والد” أن هذه الخطوة تُظهر التزام الشركة بالمعايير المؤسسية وتثبت مكانة سولانا في كل من عالم الكريبتو والأسواق المالية التقليدية.

