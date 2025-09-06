عملة الإيثيريوم تسجّل انخفاض في العرض على بينانس مع ثباتها سعريا

أظهرت بيانات من بينانس تراجع حاد في معدل عرض الإيثيريوم على المنصة (ESR) من 0.041 إلى أقل من 0.037 بين منتصف أغسطس و3 سبتمبر، وهو أكبر انخفاض خلال هذه الفترة، بينما ظل السعر مستقرا قرب 4400 دولار دون

أي تحركات حادة.

محللو “CryptoQuant” اعتبروا أن هذا الانخفاض يعكس انتقال الإيثيريوم إلى الحفظ الذاتي بدلا من البقاء على المنصات، ما يشير إلى ثقة متزايدة من المستثمرين في الأصل وتراجع السيولة القابلة للبيع.

مثل هذا السلوك تاريخيا غالبا ما يسبق تحركات صعودية، خاصة عند تزامنه مع استقرار في السعر وتراجع الرافعة المالية وضعف نشاط المضاربين.

في نفس السياق، رصدت “Lookonchain” عمليات شراء كبيرة من المؤسسات والحيتان خلال اليومين الماضيين، حيث جرى جمع أكثر من 218,000 إيثيريوم بقيمة تقترب من مليار دولار.

من بين أبرز المشترين شركة “Bitmine” التابعة لـ “توم لي”، التي استحوذت على نحو 69,000 إيثيريوم، إضافة إلى محافظ مؤسساتية جديدة جمعت أكثر من 100,000 إيثيريوم.

أظهرت بيانات “Santiment” أيضا زيادة بنسبة 14% في حيازات المحافظ بين 1000 و100,000 إيثيريوم خلال الأشهر الخمسة الأخيرة، بينما سجلت الحيتان الأكبر نشاط شرائي لافت بين يوليو وأغسطس، ما ساهم في دعم السعر وتقليل الضغوط البيعية.

كل هذه المؤشرات تدعم سيناريو صعود محتمل تقوده المؤسسات، لا المضاربة قصيرة الأجل.

