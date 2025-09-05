هل سينقلب XRP وETH عن البيتكوين مستقبلا؟

أكد “بيير روشارد”، أحد أبرز المدافعين عن البيتكوين (BTC)، أن العملات الرقمية البديلة مثل الايثيريوم والريبل لن تُحدث انقلاب في موقع البيتكوين كأصل رقمي مهيمن.

XRP, SOL, and ETH will fail to flippen bitcoin because they embraced the utility thesis of crypto: that the native token would accrue value as others used their blockchain. The reality is that any successful company is going to launch their own blockchain. Bitcoin’s monetary… https://t.co/YKFbr8BUI2 — Pierre Rochard (@BitcoinPierre) September 5, 2025

وأوضح أن هذه العملات تعتمد في قيمتها على المنفعة وحالات الاستخدام، وهو ما يختلف جذريا عن الأساس النقدي الذي تقوم عليه عملة البيتكوين.

بحسب “روشارد”، فإن القيمة السوقية للعملات مثل ETH وXRP ترتبط باستخداماتها المحددة، كالدفع عبر الحدود أو العقود الذكية.

في المقابل، لا تستمد البيتكوين قيمتها من كثافة الاستخدام في المعاملات، بل من خصائصها النقدية الجوهرية:

اللامركزية، مقاومة الرقابة، العرض المحدود، وتأثير الشبكة.

ويعتقد أن الشركات التي تحتاج إلى حلول محددة يمكنها تطوير شبكات بلوكشين خاصة بها لتلبية تلك المتطلبات، دون الحاجة إلى الاعتماد على العملات الرقمية البديلة العامة.

وهذا، برأيه، يُضعف من الحجة التي تدّعي أن هذه العملات ستحل محل البيتكوين أو تتفوق عليها.

وفي سياق متصل، أثار “توم زشاش”، الرئيس التنفيذي لشركة سويفت، تساؤلات حول مدى استعداد البنوك لتحمل التكاليف المرتبطة باستخدام XRP كعملة جسر، ما يعكس الشكوك المستمرة تجاه جدوى الاعتماد المؤسسي على هذه الأصول.

ورغم تداول لقطة شاشة مزيفة:

يُزعم فيها أن XRP تفوقت على بيتكوين من حيث القيمة السوقية في عام 2018، إلا أن هذا الادعاء يعتمد على القيمة السوقية المخففة بالكامل (fully diluted market cap) التي تحتسب كامل العرض المحتمل البالغ 100 مليار عملة، وهو رقم مضلل نظرا لأن عدد كبير من تلك الرموز لم يكن متداول فعلي آنذاك.

