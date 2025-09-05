"أخطاء كان يمكن تفاديها" أدت إلى فقدان عام كامل من رسائل غاري غينسلر النصية

تام شمس - الجمعة 5 سبتمبر 2025 03:34 مساءً - خلص تحقيق أجرته مكتب المفتش العام في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC OIG) إلى أن "أخطاء كان يمكن تفاديها" أدت إلى فقدان نحو عام كامل من الرسائل النصية من هاتف الرئيس السابق للهيئة غاري غينسلر بين أكتوبر 2022 وسبتمبر 2023.

ووفقًا للتقرير الصادر يوم الأربعاء، فإن قسم تكنولوجيا المعلومات بالهيئة نفّذ سياسة آلية وغير مفهومة جيدًا أدت إلى مسح شامل لجهاز غينسلر الحكومي، ما تسبب في حذف الرسائل النصية المخزنة وسجلات نظام التشغيل. وزاد الوضع سوءًا غياب إدارة فعّالة للتغييرات، وانعدام النسخ الاحتياطية، وتجاهل التنبيهات النظامية، إضافةً إلى ثغرات لم تُعالج في برامج الموردين.

بسبب هذا الإخفاق، فشل قسم تكنولوجيا المعلومات في جمع أو الحفاظ على بيانات السجلات اللازمة، مما جعل من المستحيل تحديد سبب توقف هاتف غينسلر عن الاتصال بنظام إدارة الأجهزة المحمولة الخاص بالهيئة.

كشف التحقيق أن بعض الرسائل المحذوفة لغينسلر كانت تتعلق بإجراءات إنفاذ ضد شركات كريبتو ومؤسسيها، ما يعني أن اتصالات رئيسية بشأن كيفية وموعد ملاحقة هذه القضايا قد لا تُعرف أبدًا، سواء للمحاكم أو الكونغرس أو الجمهور.

المحققون راجعوا نحو 1,500 رسالة استُعيدت من زملاء وسجلات أخرى، ووجدوا أن 38% منها مرتبطة مباشرة بمهام تخص الهيئة، مثل محادثة في مايو 2023 بين غينسلر وكبار موظفيه ومدير قسم الإنفاذ حول توقيت رفع دعوى ضد بعض منصات تداول الأصول المشفرة ومؤسسها.

الجدول الزمني للأحداث التي أدت إلى فقدان الرسائل النصية لغاري غينسلر. المصدر: هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)

حملة SEC على حفظ السجلات

في الوقت نفسه تقريبًا، حين كانت رسائل غينسلر تختفي، كانت الهيئة تشن حملة صارمة على استخدام تطبيقات المراسلة من قبل المؤسسات المالية. إذ وُجهت اتهامات لعدة بنوك استثمارية عالمية بانتهاك قوانين حفظ السجلات ضمن قانون الأوراق المالية لعام 1934.

وقال غينسلر حينها:

"التمويل يعتمد في النهاية على الثقة. بعدم التزامهم بواجبات حفظ السجلات والدفاتر، فشل المشاركون في السوق الذين وُجهت لهم التهم اليوم في الحفاظ على تلك الثقة."

تقويض الشفافية في قرارات الكريبتو

منذ ذلك الحين، عطلت الهيئة خاصية الرسائل النصية على معظم الأجهزة، وأخطرت الأرشيف الوطني الأمريكي بفقدان السجلات، وأدخلت تدريبًا خاصًا للمسؤولين الكبار، كما بدأت في تحسين ممارسات النسخ الاحتياطي لأجهزتهم.

وأشار التقرير إلى أن فقدان رسائل غينسلر "قد يؤثر على استجابة الهيئة لبعض طلبات حرية المعلومات (FOIA)."

غينسلر، الذي استقال في يناير، كان شخصية مثيرة للجدل في مجتمع الكريبتو، إذ اشتهر بدعوته للشركات "تعالوا وسجلوا"، قبل أن تسبق الهيئة بموجة من إجراءات الإنفاذ ضد شركات ادعت أنها حاولت الامتثال. وبلغت هذه الإجراءات ذروتها عام 2023، لتسجل أعلى مستوى لها في 10 سنوات.

وعلّق نات جيراسي، رئيس شركة NovaDius Wealth Management:

"فكّروا بكل ما حصل في الكريبتو خلال تلك الفترة، من انهيار FTX حتى قضية صندوق Grayscale للـBTC. يجعلك هذا تفكر كثيرًا."

أما كايتلين لونغ، مؤسسة Custodia Bank، فقد سخرت قائلة:

"إذن رسائل غاري غينسلر من فترة رئاسته للهيئة ضاعت إلى الأبد في حادث قارب غامض؟"

Timeline of events leading to the loss of Gensler’s text messages. Source: SEC

