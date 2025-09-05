شركة DeFi Development Corp ترفع احتياطياتها من سولانا إلى أكثر من 400 مليون دولار بعد أحدث عملية شراء

تام شمس - الجمعة 5 سبتمبر 2025 03:34 مساءً - أعلنت شركة الخزانة المرتبطة بسولانا DeFi Development Corp عن شراء سولانا بقيمة 39.76 مليون دولار، ما رفع إجمالي حيازاتها إلى مليوني توكن SOL.

وأوضحت الشركة في بيان يوم الخميس أنها اشترت 196,141 سولانا (SOL) بمتوسط سعر بلغ 202.76 دولارًا للتوكن الواحد، مع نية تخزينها (Staking) لتوليد عوائد.

يأتي ذلك بعد أسبوع واحد فقط من شراء سولانا بقيمة 77 مليون دولار يوم 28 أغسطس، وهو نفس اليوم الذي أغلقت فيه الشركة جولة تمويل بالأسهم بقيمة 125 مليون دولار.

وبعد هذه الصفقة الأخيرة، ارتفعت احتياطيات الشركة من سولانا إلى أكثر من 2.02 مليون SOL، بقيمة تقارب 412 مليون دولار، وهو ما يمثل ضعف حجمها منذ 21 يوليو.

تراجع سهم DFDV

أنهت أسهم DeFi Development Corp المُرمزة (DFDV) جلسة الخميس عند 15.21 دولارًا، بانخفاض قدره 7.59%. ومع ذلك، استعادت بعض التعافي في جلسة ما بعد الإغلاق لترتفع بنسبة تقارب 1% إلى 15.36 دولارًا، وفقًا لبيانات Google Finance.

وعلى الرغم من أن السهم مرتفع بنسبة 1,710% منذ بداية العام، إلا أنه لا يزال منخفضًا بنحو 57% عن ذروته في 22 مايو عند 35.53 دولارًا.

وخلال الربع الثاني من هذا العام، أعلنت الشركة أن إيراداتها ارتفعت بنسبة 350% على أساس سنوي، فيما ارتفع هامش صافي الربح بنسبة 525% خلال الفترة نفسها.

وفي يونيو، بدأ محللو Cantor Fitzgerald تغطيتهم للشركة مع منحها تصنيف "وزن زائد (Overweight)" وسعر مستهدف عند 45 دولارًا.

سولانا الأسرع وصولًا إلى قيمة سوقية 100 مليار دولار

نشرت شركة إدارة الأصول الرقمية Bitwise Asset Management أن سولانا تمكنت من بلوغ قيمة سوقية تبلغ 100 مليار دولار في أقل من خمس سنوات.

وبذلك تفوقت سولانا على شركات تقنية عملاقة مثل Google و Meta، اللتين استغرقتا سبع وتسع سنوات على التوالي للوصول إلى هذا الإنجاز.

ووفقًا لبيانات CoinGecko، ارتفع سعر سولانا بنسبة 26.2% خلال الثلاثين يومًا الماضية، وبنسبة 54.5% خلال العام الماضي.