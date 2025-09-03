المنظمون الأمريكيون يوضحون القواعد الخاصة بتداول الكريبتو الفوري

تام شمس - الأربعاء 3 سبتمبر 2025 02:53 مساءً - أصدرت كل من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) بيانًا مشتركًا يوم الثلاثاء أعلنتا فيه عن جهد منسّق للإشراف على تداول الكريبتو الفوري في الولايات المتحدة وتمكينه.

وأوضحت الهيئتان أن القوانين الحالية لا تمنع البورصات الأمريكية أو الأجنبية الخاضعة للتنظيم — مثل البورصات الوطنية للأوراق المالية (NSEs)، وأسواق العقود المحددة (DCMs)، والهيئات الأجنبية للتداول (FBOTs) — من إدراج منتجات الكريبتو الفورية، بما في ذلك تلك التي تتضمن ميزات الرافعة المالية والهامش.

تأتي هذه الخطوة عقب توصيات فريق عمل الرئيس لأسواق الأصول الرقمية، الذي حثّ المنظمين على توفير الوضوح التنظيمي والإبقاء على الابتكار القائم على البلوكشين داخل الولايات المتحدة.

وجاء في البيان:

“ترى الأقسام اليوم أن DCMs وFBOTs وNSEs غير ممنوعة من تسهيل تداول بعض منتجات الأصول الرقمية الفورية. وندعو المشاركين في السوق للتواصل مع موظفي هيئة الأوراق المالية أو هيئة تداول السلع الآجلة عند الحاجة.”

وأضاف المنظمون أنهم مستعدون لمراجعة ملفات البورصات، ومعالجة الأسئلة المتعلقة بالحفظ والمقاصة، وضمان امتثال الأسواق الفورية الجديدة لمعايير الشفافية والرقابة وحماية المستثمرين. كما دعوا المشاركين في السوق إلى تقديم مقترحاتهم واستفساراتهم مباشرة للهيئتين.

ما الذي يعنيه بيان SEC–CFTC لتداول الكريبتو الفوري؟

على الرغم من أن بورصات الكريبتو مثل كوين بيس وكراكن تقدم بالفعل تداولًا فوريًا، إلا أن البيان يبعث بإشارة واضحة مفادها أن منصات التمويل التقليدي ليست ممنوعة من إدراج منتجات مشابهة إذا رغبت في ذلك.

وبحسب التوجيه الجديد، قد تكون المنصات المنظمة الكبرى مثل ناسداك، وبورصة نيويورك (NYSE)، ومجموعة CME، وCboe Global Markets، بالإضافة إلى بعض الهيئات الأجنبية المعترف بها من قبل CFTC، مؤهلة لإدراج منتجات الكريبتو الفورية.

يُعتبر هذا التوجيه أحدث مؤشر على تغير سياسة الولايات المتحدة تجاه الأصول الرقمية تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب. فمنذ يناير، دفعت كل من الكونغرس والبيت الأبيض نحو وضع قواعد أوضح لأسواق الكريبتو، بدءًا من الإشراف على العملات المستقرة مثل قانون Genius، وصولًا إلى تحديد أدوار SEC وCFTC.

وفي 17 يوليو، أقرّ مجلس النواب الأمريكي قانون CLARITY، وهو مشروع قانون لتحديد هيكلية سوق العملات الرقمية، ومن المقرر أن يُعرض الآن على مجلس الشيوخ. كما أصدر فريق عمل الرئيس في يوليو تقريرًا دعا فيه المنظمين إلى توفير "وضوح تنظيمي يحافظ على الابتكار القائم على البلوكشين داخل الولايات المتحدة"، مع التأكيد على ضرورة التنسيق بين SEC وCFTC بشأن تداول الكريبتو الفوري.