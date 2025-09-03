هيئة "SEC" و"CFTC" تمهّدان لتداول العملات المشفرة عبر منصات التداول الأمريكية المسجلة

أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) في بيان مشترك عن فتح الباب أمام البورصات المسجلة في الولايات المتحدة لتقديم خدمات التداول الفوري للعملات المشفرة، شريطة الامتثال للأطر التنظيمية المعمول بها.

وأشار البيان إلى أن القوانين الحالية لا تمنع منصات التداول المسجلة لدى الهيئتين من إدراج منتجات العملات المشفرة الفورية، ما دامت تفي بالشروط المتعلقة بالهامش، والمقاصة، والتسوية، وشفافية البيانات.

وتُعد هذه الخطوة تحولا في نهج الجهات التنظيمية تجاه قطاع الأصول الرقمية.

وصف “بول أتكينز” رئيس هيئة SEC، الإعلان بأنه نقطة انطلاق لإعادة توطين صناعة العملات المشفرة داخل الولايات المتحدة.

في حين اعتبرت “كارولين فام” من CFTC أن البيان يمثل تحول كبير عن السياسات السابقة، ويتماشى مع المساعي لجعل الولايات المتحدة مركز عالمي للعملات المشفرة.

تستند المبادرة إلى مشاريع تنظيمية سابقة مثل “Crypto Project” لدى SEC و”Crypto Sprint” لدى CFTC، وتوصيات مجموعة العمل الرئاسية.

وأكدت الهيئتان استعدادهما للتعامل مع طلبات البورصات الوطنية والأسواق المنظمة التي تسعى لتقديم هذه المنتجات.

من جانبه، صرّح “ماثيو” سيجل، رئيس أبحاث الأصول الرقمية في “VanEck”، أن بورصات مثل نيويورك، وناسداك، و”Cboe”، و”CME” قد تبدأ قريبا بتقديم تداول فوري لعملات مثل البيتكوين والايثيريوم، ما يُعزز مكانة البنية المالية الأمريكية في سوق الأصول الرقمية.

اقرأ أيضا:

“راي داليو” مصرحا: العملات المشفرة قد تُصبح ملاذ عند اهتزاز الثقة بالدولار

استقرار الفائدة المفتوحة للإيثيريوم رغم الضغط السعري: ما سر ذلك؟

