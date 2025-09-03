World Liberty تحرق 47 مليون رمز في محاولة لدعم السعر مع استمرار التراجع

تام شمس - الأربعاء 3 سبتمبر 2025 01:44 مساءً - بدأ مشروع الكريبتو World Liberty Financial المرتبط بعائلة ترامب في حرق رمزه WLFI في محاولة لرفع سعره، بعد أن واصل الهبوط منذ إطلاقه للتداول العام يوم الاثنين.

أظهرت بيانات على السلسلة، نقلتها منصة Lookonchain لأول مرة، أن المشروع أحرق يوم الأربعاء 47 مليون رمز WLFI، ما أدى إلى إزالتها بشكل دائم من المعروض الكلي.

وكان الرمز قد بدأ التداول في الأسواق الثانوية يوم الاثنين، مع إتاحة الفرصة للمستثمرين الأوائل ببيع حصصهم للجمهور. وقد بلغ الرمز ذروة مؤقتة عند 0.331 دولار، لكنه واصل التراجع، منخفضًا بنسبة 3.8% في اليوم الأخير ليصل إلى ما يزيد قليلًا عن 23 سنتًا.

تقوم مشاريع الكريبتو عادةً بعمليات حرق الرموز لخفض المعروض وشحّه، بما يرفع نظريًا من قيمة الرموز المتبقية.

حرق جزء من معروض WLFI

تُظهر بيانات CoinMarketCap أن نحو 24.66 مليار رمز، أي ما يزيد قليلًا عن 25% من المعروض الأصلي البالغ 100 مليار WLFI، قد تم فك تجميده حتى الآن، فيما يمثل الحرق 0.19% من المعروض المتداول.

وتُظهر معاملة على Etherscan أن الرموز أُرسلت إلى محفظة حرق بتاريخ 2 سبتمبر، مع تحديث العدد الإجمالي للرموز إلى ما يزيد قليلًا عن 99.95 مليار.

كانت World Liberty قد طرحت يوم الثلاثاء مقترحًا لتطبيق برنامج لإعادة شراء الرموز وحرقها باستخدام رسوم السيولة المملوكة للبروتوكول، بهدف زيادة الندرة ورفع السعر.

ويؤكد الفريق في المقترح أن عملية الحرق ستعمل على "زيادة نسبة الملكية النسبية للمستثمرين الملتزمين طويل الأجل"، مع إزالة الرموز "المملوكة من قبل مشاركين غير ملتزمين بالنمو طويل الأمد لـ WLFI."

ولا يزال الرمز منخفضًا بأكثر من 31% من ذروته الافتتاحية يوم الإطلاق، بعدما أقدم البائعون على المكشوف على التخلص منه، وهي المشكلة التي تسعى عمليات الحرق إلى معالجتها.

وأعربت غالبية 133 مشاركًا في قسم التعليقات أسفل المقترح عن دعمهم للفكرة، فيما لم يُجرَ التصويت الرسمي بعد.

إطلاق الرمز يُظهر أن السوق ما زال يحتاج وقتًا للنضج

قال كيفن راشر، مؤسس منظومة الإقراض والاقتراض للأصول الواقعية RAAC، في بيان بعد الإطلاق، إن الضجة حول WLFI تُظهر أن الكريبتو لا يزال يكافح للنضوج.

وأضاف أن الاستدامة الحقيقية ستُحدد من خلال تبنّي المؤسسات، وليس من خلال "رموز المشاهير أو الضجة قصيرة الأمد".

"المشكلة أن مثل هذا التداول المضاربي الصريح يواصل الإضرار بالثقة في الكريبتو، وهذا عكس ما نحتاجه لبناء نظام مالي طويل الأمد ومرن."

من جانبه، قال مانغيرداس بتاشينسكاس، رئيس التسويق والمجتمع في منصة الهوية والمكافآت Web3 Galxe، إن إطلاق الرمز أدى إلى ارتفاع رسوم الغاز على إيثريوم "إلى طبقات الجو العليا"، وهو ما اعتبره إنذارًا للمطورين بأن "عملنا لا يزال بعيدًا عن الاكتمال".

وأضاف:

"إذا كان ارتفاع مفاجئ في التداول يمكن أن يرفع رسوم التحويل البالغة 200 دولار إلى 50 دولارًا، فهذا يعني أن هناك الكثير من العمل المطلوب قبل أن يكون نظام الكريبتو مهيأً للتبني الجماهيري الذي سيأتي بلا شك."