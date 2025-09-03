صناديق البيتكوين الفورية ترتفع… وصناديق الإيثر تنزف مع هروب المستثمرين نحو الأمان

تام شمس - الأربعاء 3 سبتمبر 2025 01:44 مساءً - سجّلت صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) الفورية للبيتكوين تدفقات صافية بقيمة 332.7 مليون دولار يوم الثلاثاء، متجاوزة نظيراتها الخاصة بالإيثر، والتي شهدت تدفقات خارجة بقيمة 135.3 مليون دولار، وفق بيانات SoSoValue.

قاد صندوق Fidelity’s FBTC موجة الارتفاع بجذب 132.7 مليون دولار، يليه BlackRock’s IBIT مع 72.8 مليون دولار. كما شهدت صناديق أخرى تدفقات إضافية من جهات رئيسية مثل Grayscale وArk 21Shares وBitwise وVanEck وInvesco.

في المقابل، تكبدت صناديق الإيثر (ETH) خسائر كبيرة، حيث استحوذ صندوق Fidelity’s FETH على النصيب الأكبر بخروج 99.2 مليون دولار، بينما خسر صندوق Bitwise’s ETHW نحو 24.2 مليون دولار. وكانت صناديق الإيثر قد سجلت أيضًا 164 مليون دولار من التدفقات الخارجة يوم الجمعة.

هذا الانعكاس جاء بعد أغسطس قوي لصناديق الإيثر، التي جذبت 3.87 مليار دولار، في وقت سجلت فيه صناديق البيتكوين الفورية تدفقات خارجة بقيمة 751 مليون دولار.

صناديق الإيثر تسجل تدفقات خارجة. المصدر: SoSoValue

عودة سردية "الذهب الرقمي" للبيتكوين

جاءت موجة التدفقات الجديدة لصناديق البيتكوين الفورية في ظل عودة سردية "الذهب الرقمي" إلى الواجهة.

وقال فنسنت ليو، الرئيس التنفيذي للاستثمار في Kronos Research، لـ Cointelegraph:

"البيتكوين يجذب من جديد التدفقات المؤسسية مع استعادة سردية الذهب الرقمي زخمها."

وأضاف:

"مع وصول الذهب إلى مستويات قياسية، يتضح أن شهية المستثمرين للأصول الصلبة آخذة في التزايد. وفي هذا المناخ المليء بعدم اليقين الكلي، يبرز البيتكوين كملاذ آمن مقارنة بالإيثر، الذي يبدو أنه يدخل مرحلة جني أرباح."

وأوضح ليو أن هذا الاتجاه قد يستمر طالما بقيت الأسواق العالمية متقلبة، حيث يفضل المستثمرون البيتكوين لما يُنظر إليه على أنه أكثر استقرارًا وجاذبية كملاذ آمن.

صناديق الكريبتو تنتعش بتدفقات أسبوعية 2.48 مليار دولار

كما ذُكر سابقًا، شهدت منتجات الاستثمار في العملات المشفرة انتعاشًا الأسبوع الماضي، حيث جذبت 2.48 مليار دولار من التدفقات الصافية، بعد خسارة 1.4 مليار دولار في الأسبوع السابق.

واختُتم شهر أغسطس بإجمالي تدفقات بلغت 4.37 مليار دولار، فيما وصلت التدفقات منذ بداية العام إلى 35.5 مليار دولار، بزيادة 58% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

ومع ذلك، تراجعت إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة بنسبة 7% على أساس أسبوعي لتستقر عند 219 مليار دولار.