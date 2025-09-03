الرموز الرقمية NFT القائمة على الايثيريوم تسجل أدنى مستوى نشاط لها منذ انطلاقها

سجّل نشاط NFT على شبكة الإيثيريوم انخفاضا غير مسبوق، حيث تم تسجيل 1127 فقط من الرموز غير القابلة للاستبدال في 1 أغسطس 2025، وهو أدنى مستوى في تاريخ الشبكة، وفقا لبيانات “CryptoQuant”.

هذا الانخفاض الحاد يعكس تراجع الزخم الذي شهده هذا القطاع بعد الطفرة الكبيرة خلال عامي 2021 و2022.

ورغم تحسن المناخ العام في سوق العملات الرقمية خلال عامي 2024 و2025، لم يتمكن سوق NFT من استعادة جاذبيته السابقة.

ويرى المحللون أن هذا التراجع يعود إلى فتور اهتمام المستثمرين، ووفرة المشاريع منخفضة الجودة، وتحول السيولة نحو قطاعات ناشئة مثل DeFi من الطبقة الثانية وترميز الأصول الواقعية.

تاريخيا، شكّلت الإيثيريوم البيئة الأهم لنمو قطاع NFT، ما يجعل هذا الانخفاض مقلقا على مستوى عوائد الشبكة وتوقعات المستثمرين.

وتأتي هذه الأرقام بعد أداء مفاجئ في يوليو، حيث أشارت بيانات “DappRadar” إلى ارتفاع حجم التداول بنسبة 96% لتبلغ 530 مليون دولار، رغم انخفاض عدد المبيعات بنسبة 4%.

وفي حين ارتفع متوسط سعر NFT من 52 دولار في يونيو إلى 105 دولار في يوليو، تمركز معظم النشاط على منصة “Blur”، التي استحوذت على 80% من تداولات الإيثيريوم بفضل أدواتها الموجهة للمتداولين المحترفين.

كما حافظت “OpenSea” على قاعدة مستخدمين نشطة بمتوسط يومي بلغ 27,000 متداول.

أما شبكة “Base” التابعة لـ “كوين بيس”، فقد برزت كأحد أبرز مراكز تداول NFT منذ إطلاقها، مع تسجيلها 122 مليون دولار في حجم التداول عبر 6.7 مليون صفقة منذ بداية العام.

