استقرار الفائدة المفتوحة للإيثيريوم رغم الضغط السعري: ما سر ذلك؟

رغم تراجع الإيثيريوم بنسبة 1.4% واقترابه من مستوى 4300 دولار، لا يزال حجم الفائدة المفتوحة (OI) على منصة بينانس مستقر فوق 8.4 مليار دولار، وفقا لـ “CryptoQuant”، ما يُشير إلى تمسك المتداولين بمراكزهم وعدم الاستسلام لضغوط البيع.

عادة ما يترافق انخفاض السعر مع تراجع في OI نتيجة التصفية أو تخفيف المخاطر، لكن البيانات الحالية تُظهر تباطؤ في زخم الخروج، مع انخفاض يومي نسبته -3.4% مقارنة بـ -6.25% قبل يومين، ما يدل على بداية توازن بين البيع والمراكز المفتوحة.

في المقابل، ظل صافي تداول بينانس سلبيا بين -1.08 و -1.11 مليار دولار، ما يعكس استمرار ضغط البيع، وإن كان يُقابَل جزئيا بعمليات شراء مستمرة.

إلى جانب ذلك، سجلت المنصات عمليات يومية تجاوزت 120,000 ETH، ما يُقلل السيولة المتاحة ويحد من احتمالات تعمّق التصحيح.

ويُحتمل أن تكون هذه التحركات إما تراكم طويل الأجل أو إعادة توزيع من المحافظ إلى الحفظ البارد، ما يضفي طابع هيكلي داعم إلى السوق.

في الجانب الفني، حذّر المحلل “جوني وو” من نمط الرأس والكتفين الظاهر على الرسم البياني، واصفا إياه بأنه فخ هبوطي تقليدي قد يُفاجئ المتشائمين في حال فشله.

وأشار إلى منطقة 3800–4100 دولار كدعم حرج، يمكن أن تُشكل نقطة انطلاق إيجابية إذا تم الحفاظ عليها، خصوصا مع اقتراب أكتوبر، الذي غالبا ما يشهد تحسن في الأداء السعري للعملات الرقمية.

