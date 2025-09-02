إيثريوم تستعد لإيقاف شبكة الاختبار الأكبر "Holesky" بعد ترقية Fusaka

تام شمس - الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 01:44 مساءً - تستعد شبكة إيثريوم لإيقاف أكبر شبكة اختبار لديها، Holesky، كجزء من خطة الإغلاق والانتقال إلى شبكة الاختبار الجديدة Hoodi، وذلك بعد عدة مشكلات تقنية شهدتها الشبكة مطلع هذا العام.

وأعلنت المؤسسة يوم الاثنين أن Holesky ستتوقف عن العمل بعد أسبوعين من الانتهاء من ترقية Fusaka على الشبكة، والمتوقع تنفيذها في النصف الثاني من سبتمبر.

وقالت المؤسسة:

"بعد ذلك، لن تحظى Holesky بأي دعم من فرق العملاء أو الاختبار أو البنية التحتية."

ورغم أن التاريخ الدقيق غير محدد بعد، إلا أن مطوري إيثريوم الأساسيين يخططون لإطلاق Fusaka على الشبكة الرئيسية في نوفمبر ما يعني أن إيقاف Holesky سيتم قبل ذلك بوقت كافٍ.

أُطلقت Holesky في سبتمبر 2023 بهدف اختبار بنية التحصيص (Staking) وعمليات المدققين.

وقالت المؤسسة:

"لقد أدت الشبكة دورها، حيث مكّنت آلاف المدققين من اختبار ترقيات البروتوكول، بما في ذلك ترقية Dencun ومؤخرًا Pectra."

وتعكس هذه الخطوة التزام مجتمع إيثريوم بتحسين جميع طبقات الشبكة. فبينما ظلّت اللامركزية عبر التحصيص وقابلية التوسع من الأولويات، تؤكد المؤسسة مؤخرًا أن تجربة المستخدم (UX) ستكون من أبرز فرص التطوير خلال الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة.

Hoodi تحل محل Holesky

رغم أن Holesky وصلت إلى "تاريخ نهاية عمرها المخطط"، إلا أنها واجهت في أوائل 2025 مشكلات كبيرة في تسربات الخمول، ما أدى إلى تراكم كبير في قوائم الخروج. ورغم تعافيها لاحقًا، أطلقت المؤسسة شبكة Hoodi في مارس لتوفير بيئة اختبار جديدة خالية من تلك المشكلات.

وأوضحت المؤسسة أن الخطوة التالية تتمثل في نقل جميع مشغلي التحصيص والبنية التحتية من Holesky إلى Hoodi، والتي تدعم بالفعل تحديث Pectra وستستضيف الترقيات المستقبلية، بما فيها ترقية Fusaka المرتقبة.

كما أوصت المؤسسة باستخدام شبكة Sepolia باعتبارها "شبكة الاختبار الموصى بها" لتجربة العقود الذكية والتطبيقات اللامركزية في الوقت الحالي.

ترقية Fusaka في أواخر 2025

من المقرر أن تكون Fusaka المُرمزة (Fulu-Osaka) الترقية الكبرى التالية لإيثريوم في نوفمبر المقبل، حيث تهدف إلى تحسين وصول حلول التوسع من الطبقة الثانية (Rollups) إلى البيانات عبر توزيع أعباء توافر البيانات بكفاءة أكبر بين المدققين على الشبكة.

ومن المتوقع أن تُسهّل هذه التغييرات تشغيل العُقد، وتعزز اللامركزية، وتزيد من قدرة الطبقة الثانية على المعالجة بسرعة أعلى وتكلفة أقل. وتشمل الترقية 11 مقترحًا لتحسين إيثريوم (EIPs).

ترقية Glamsterdam في 2026

أما الترقية التالية، Glamsterdam، والمندرجة تحت EIP-7782، فمن المتوقع إطلاقها في 2026، وستتضمن مقترحًا يهدف إلى خفض زمن الكتلة إلى 6 ثوانٍ.

وسيعمل المقترح على فصل التحقق من الكتل عن التنفيذ، لمنح منتجي الأدلة مزيدًا من الوقت لبناء براهين EVM القائمة على المعرفة الصفرية (zkEVM)، بحسب تصريحات Ladislaus من فريق تنسيق البروتوكول في المؤسسة لـ Cointelegraph في أواخر يوليو.

تشهد تطورات إيثريوم الأخيرة أثرًا ملحوظًا في السوق، إذ أن عدة شركات مدرجة علنًا قامت مؤخرًا بإنشاء خزائن للإيثر (ETH)، وهو ما كان أحد العوامل الرئيسية وراء ارتفاع سعر الإيثر بأكثر من 200% منذ أبريل.