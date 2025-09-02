مشروع ترامب يقترح حرق الرموز بعد هبوط WLFI بنسبة 30% عقب الإطلاق

تام شمس - الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 01:44 مساءً - قدّم مشروع التمويل اللامركزي World Liberty Financial، المرتبط بعائلة ترامب، مقترح حوكمة لتنفيذ برنامج إعادة شراء وحرق للرموز باستخدام رسوم السيولة المملوكة للبروتوكول.

واقترح مجلس حوكمة World Liberty Financial استخدام 100% من الرسوم التي يحققها البروتوكول من مراكزه في السيولة عبر شبكات Ethereum وBNB Chain وSolana لإعادة شراء رموز WLFI من السوق وحرقها بشكل دائم.

وبحسب المقترح، فإن هذه الآلية في حال التصويت لصالحها ستُقلل المعروض المتداول من الرمز، الذي بدأ تداوله في البورصات يوم الاثنين، كما ستزيد نسبة الملكية النسبية للمستثمرين طويل الأمد، وتُنشئ رابطًا مباشرًا بين استخدام المنصة وندرة الرمز.

وجاء في المقترح:

"هذا البرنامج يزيل الرموز من التداول التي يحتفظ بها المشاركون غير الملتزمين بالنمو طويل الأمد لـ WLFI، مما يزيد فعليًا الوزن النسبي للمستثمرين الملتزمين على المدى الطويل."

وفي حال تمت الموافقة، سيكون هذا بداية لاستراتيجية أوسع لإعادة الشراء قد تشمل لاحقًا مصادر إيرادات أخرى للبروتوكول. وأبدى غالبية المعلقين في قسم التعليقات دعمهم للمقترح.

كل التركيز على الحرق

تجمع World Liberty Financial رسوم التداول من سيولتها المملوكة للبروتوكول وتستخدمها لشراء WLFI من البائعين قصيري الأجل في السوق المفتوحة، ليتم بعد ذلك إرسال هذه الرموز إلى عنوان حرق، ما يخرجها نهائيًا من التداول.

وقال سفير WLFI المعروف باسم "Tespmoore":

"المقترح يفضل التركيز بالكامل على الحرق بدلًا من تقسيم العوائد بين خزينة البروتوكول والحرق."

وأضاف:

"تمت دراسة خيارات بديلة مثل تقسيم 50/50، لكنها لم تُعتمد."

وأشار المقترح إلى بعض نقاط عدم اليقين، مثل حجم الرسوم الفعلي، ما يجعل من الصعب تقدير الأثر المباشر للحرق على المعروض. كما لم يتضمن خطة بديلة في حال احتاجت الخزينة إلى أموال طارئة بعد التزامها بنسبة 100% للحرق.

إطلاق ضخم يضيف مليارات الرموز للمؤسسين

شهد يوم الاثنين إطلاقًا ضخمًا لرموز WLFI، حيث أُضيفت 24.6 مليار رمز إلى المعروض المتداول، مما رفع حيازات عائلة ترامب إلى 5 مليارات دولار.

وكان المشروع قد صرّح سابقًا بأن حيازات المؤسسين بمن فيهم الرئيس السابق دونالد ترامب وأبناؤه الثلاثة: دونالد ترامب جونيور وبارون ترامب وإريك ترامب ستظل مقفلة في البداية.

ويبلغ المعروض المتداول من WLFI حاليًا 27.3 مليار رمز من أصل 100 مليار، مع قيمة سوقية تصل إلى 6.6 مليار دولار.

WLFI يتراجع 36% من ذروته

انخفض سعر WLFI منذ إطلاقه هذا الأسبوع مع قيام البائعين على المكشوف بتحميل السوق بالرموز — وهي مشكلة يسعى برنامج الحرق لمعالجتها.

وتراجع WLFI بنسبة تقارب 36% من ذروته البالغة 0.331 دولار إلى أدنى مستوى عند 0.210 دولار، قبل أن يتعافى قليلًا ليُتداول عند 0.229 دولار، أي بانخفاض يقارب 30% في اليوم وقت كتابة التقرير.