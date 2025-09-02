منتجات البيتكوين المتداولة في البورصة تحتفظ الآن بـ7% من المعروض الأقصى للبيتكوين

تام شمس - الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 01:44 مساءً - أصبحت منتجات البيتكوين المتداولة في البورصة (ETPs) تمتلك أكثر من 1.47 مليون بيتكوين، ما يعادل 7% من الحد الأقصى لإمدادات العملة البالغ 21 مليونًا.

واستحوذت الصناديق الأميركية المتداولة في البورصة الخاصة بالبيتكوين (BTC) على الحصة الأكبر، إذ تجاوزت مقتنياتها 1.29 مليون بيتكوين موزعة على 11 صندوقًا حتى يوم الأحد، وفقًا لبيانات نشرها حساب HODL15Capital على منصة X يوم الاثنين.

وكان صندوق iShares Bitcoin Trust ETF المُرمز (IBIT) التابع لشركة BlackRock هو الأكبر، حيث يمتلك 746,810 بيتكوين، يليه Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund المُرمز (FBTC) الذي يحتفظ بما يقارب 199,500 بيتكوين.

أضافت صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة عالميًا أكثر من 170,000 بيتكوين بقيمة تقارب 18.7 مليار دولار بين 31 ديسمبر 2024 ويوم الأحد الماضي.

لكن يبدو أن الطلب على هذه المنتجات بدأ في التباطؤ، إذ شهدت صناديق البيتكوين المتداولة عالميًا تدفقات خارجة صافية بلغت 301 مليون دولار خلال أغسطس، بينما جذبت صناديق الإيثريوم تدفقات داخلة بلغت 3.95 مليار دولار خلال الفترة نفسها، بحسب تقرير CoinShares الصادر يوم الاثنين.

تراجع الطلب على البيتكوين

يتراجع الطلب على البيتكوين مع قيام الحيتان بتدوير مليارات الدولارات نحو الإيثر (ETH).

ففي يوم الاثنين، باع أحد الحيتان 4,000 بيتكوين مقابل 96,859 إيثر خلال 12 ساعة فقط. وأصبح هذا الحوت يمتلك الآن ما قيمته 3.8 مليار دولار من الإيثر.

وكشفت منصة بيانات البلوكتشين Arkham يوم الأربعاء أن تسعة حيتان جَنوا أرباحًا من البيتكوين وحولوها إلى الإيثر، حيث بلغت مشترياتهم مجتمعة 456 مليون دولار.

يأتي هذا التراجع في وقت يُعتبر فيه سبتمبر تاريخيًا أضعف الأشهر للبيتكوين، بينما يسجل الذهب ارتفاعات متتالية.

من العوامل الأخرى التي قد تدفع المستثمرين إلى التريث أن هناك ما يصل إلى 92 صندوق ETF مرتبطًا بالكريبتو قيد المراجعة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC)، من بينها صناديق منتظرة بشدة تتعقب Solana المُرمز (SOL) وXRP المُرمز (XRP)، ومن المقرر أن تُحسم قرارات بشأنها في أكتوبر.

وقال محلل البيتكوين المعروف باسم المستعار PlanC إن مسار البيتكوين نحو مليون دولار قد يواجه عقبات:

"بدلًا من ذلك، قد نستمر في الصعود البطيء حتى نصل إلى مليون دولار خلال السنوات السبع المقبلة، بطريقة مملة وغير مثيرة."

وأضافت شركة الأبحاث Delphi Digital أن البيتكوين قد يشهد ارتفاعًا يعقبه انهيار بعد قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة في حال ارتفع سعره قبل ذلك. أما إذا بقيت حركة السعر محدودة قبل خفض الفائدة، فمن المرجح أن يظل البيتكوين مستقرًا.