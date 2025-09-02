سرقات الكريبتو تصل إلى 163 مليون دولار في أغسطس مع تغيّر استراتيجيات القراصنة

تام شمس - الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 01:44 مساءً - سرق قراصنة ومحتالون في سوق الكريبتو أكثر من 163 مليون دولار في أغسطس عبر 16 هجومًا منفصلًا — وكان لهجوم هندسة اجتماعية استهدف أحد حاملي البيتكوين النصيب الأكبر من الخسائر.

وأشارت شركة PeckShield المتخصصة في أمن البلوكتشين في منشور على منصة X يوم الاثنين إلى أن خسائر أغسطس ارتفعت بنسبة 15% مقارنة بيوليو، الذي سُجلت فيه خسائر قدرها 142 مليون دولار، رغم أنها تراجعت بنسبة 47% على أساس سنوي.

وقال خبراء أمنيون لـ Cointelegraph إن زيادة خسائر أغسطس جاءت مدفوعة بتحوّل القراصنة نحو أهداف عالية القيمة، إلى جانب ارتفاع أسعار العملات المشفرة.

قراصنة الكريبتو يركّزون على الأهداف الضخمة

أوضحت PeckShield في حديثها لـ Cointelegraph أن الشهر الماضي شهد تحولًا استراتيجيًا في سلوك القراصنة، إذ باتوا يركزون على البورصات المركزية والأفراد ذوي الحيازات الكبيرة من الكريبتو.

وكان هناك حادثان تحديدًا رفعا إجمالي خسائر أغسطس:

ومع ذلك، أشارت PeckShield إلى أن عدد الهجمات في تراجع، حيث سُجلت 16 عملية اختراق في أغسطس، مقارنة بـ 17 في يوليو و20 في يونيو.

"بالنظر إلى الصورة العامة خلال الأشهر الثمانية الماضية، يُظهر العدد الإجمالي للاختراقات اتجاهًا هبوطيًا. وهذا خبر إيجابي يوحي بتحسّن أمني في النظام البيئي ككل."

طفرة الأسعار عامل أساسي

قال هانك هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة Kronos Research، لـ Cointelegraph إن استغلالات الكريبتو غالبًا ما ترتفع جنبًا إلى جنب مع ارتفاع الأسعار، مما يخلق مكافآت أكبر عند استهداف الأهداف الرئيسية.

وقد سجلت كل من البيتكوين والإيثر (ETH) قممًا تاريخية جديدة في أغسطس، إذ تجاوزت البيتكوين 124,000 دولار في 14 أغسطس، بينما اخترق الإيثر مستوى 4,946 دولارًا في 24 أغسطس.

وأضاف هوانغ:

"تُبرز طفرة أغسطس كيف أن المهاجمين يركّزون على المحافظ المركزية باستخدام هجمات تصيّد معقدة وهندسة اجتماعية لكشف الثغرات التشغيلية."

وأظهرت البيانات أن إجمالي الخسائر كان في اتجاه هبوطي: 176 مليون دولار في يونيو بانخفاض 54.2% عن مايو، حين بلغت الخسائر 385 مليون دولار. ثم تراجعت إلى 142 مليون دولار في يوليو.

لكن هوانغ رجّح أن تستمر الخسائر في الارتفاع حتى نهاية العام، قائلًا:

"لن يكون السبب فقط ارتفاع أسعار الكريبتو، بل أيضًا بطء وتيرة تطوير تقنيات الأمن لمواكبة هذه الهجمات."

تقنيات جديدة قد تحدّ من الخسائر

وأشار هوانغ إلى أن تقنيات ناشئة وتدابير أمنية أقوى قد تساعد في تقليل الخسائر على المدى الطويل:

"مع تقدم التكنولوجيا، فإن التحسينات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي ونماذج الأمن الأقوى ستساعد على التخفيف من الأثر مستقبلاً."

وفي الوقت نفسه، أكدت PeckShield أن الأهداف عالية القيمة مثل الشركات والأفراد ذوي الحيازات الكبيرة من العملات المشفرة يجب أن تتبنى إجراءات أمنية أكثر صرامة.

"نوصي الأهداف عالية القيمة سواء الشركات أو الأفراد بأن يكونوا أكثر يقظة وأن يطبقوا تدابير أمنية قوية بشكل استباقي."