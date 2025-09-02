ديفيد بيلي: بيتكوين قد ترتفع إلى 150 ألف دولار إذا "قضينا" على هذين الحوتين

تام شمس - الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 01:44 مساءً - قال ديفيد بيلي، الرئيس التنفيذي لشركة Nakamoto القابضة للبيتكوين، إن عملة البيتكوين لن تصل على الأرجح إلى مستوى 150,000 دولار إلا بعد أن ينتهي حوتان ضخمان من بيع ممتلكاتهما.

وكتب بيلي في منشور على منصة X يوم الثلاثاء:

"السبب الوحيد لعدم وصولنا إلى 150 ألف دولار الآن هو وجود حوتين ضخمين.

بمجرد القضاء عليهما (واحد انتهى، والآخر في منتصف الطريق)… الاتجاه صعود فقط."

150 ألف دولار تمثل قفزة بنسبة 36%

الوصول إلى 150,000 دولار سيمثل ارتفاعًا بنسبة 36% مقارنة بسعر البيتكوين البالغ 110,240 دولارًا وقت كتابة التقرير، وفقًا لبيانات CoinMarketCap.

تراجع البيتكوين بنسبة 2.92% خلال آخر 30 يومًا. المصدر: CoinMarketCap

تُطلق تسمية الحيتان في سوق البيتكوين على الأفراد أو المؤسسات الذين يحتفظون بمحافظ تحتوي على كميات ضخمة من البيتكوين، بحيث يمكن أن تؤثر تحركاتهم بشكل كبير في السوق. لذلك يتابع الكثيرون نشاط هذه الحيتان خشية أن تؤدي عمليات بيعها إلى تراجع ثقة السوق.

وقد شهدت الأيام الأخيرة عدة معاملات كبيرة من الحيتان أزعجت سوق البيتكوين.

بيع ضخم يسبب هبوطًا حادًا

في 24 أغسطس، باع أحد الحيتان 24,000 بيتكوين بقيمة تقارب 2.7 مليار دولار، مما تسبب في "انهيار مفاجئ" في أسواق البيتكوين. وبحسب شركة QCP، فقد أدى هذا الانهيار إلى تصفية مراكز مديونية (leveraged positions) بقيمة تقارب 500 مليون دولار في غضون دقائق.

وقبل ذلك بأيام، في 21 أغسطس، بدأ حوت بيتكوين آخر كان يحتفظ بعملاته لأكثر من خمس سنوات بتحويل أمواله إلى الإيثر (ETH)، حيث باع ما قيمته 4 مليارات دولار من البيتكوين عبر منصة التداول اللامركزية Hyperliquid.

توقعات تتجاوز 150 ألف دولار

دفعت تقلبات السوق مؤشر الخوف والطمع في الكريبتو إلى منطقة "الخوف" يوم السبت، قبل أن يتأرجح بين "الخوف" و"الحياد"، مسجّلًا درجة "محايد" عند 49 يوم الثلاثاء.

من جانبه، قال ستيفن مكلورغ، الرئيس التنفيذي لشركة Canary Capital، إنه توجد فرصة تزيد عن 50% لأن يصل سعر البيتكوين إلى نطاق 140,000 – 150,000 دولار قبل دخول السوق في مرحلة هبوط العام المقبل.

ومع ذلك، يتوقع كثيرون أن يتجاوز البيتكوين مستوى 150,000 دولار قبل نهاية العام. ففي ديسمبر، توقّع أليكس ثورن، رئيس الأبحاث في شركة Galaxy Digital، أن يصل البيتكوين إلى ما بين 150,000 و180,000 دولار بحلول نهاية 2025.

وفي الوقت نفسه، رجّح كل من آرثر هايز، الشريك المؤسس لـ BitMEX، وتوم لي، الشريك المؤسس لشركة Fundstrat، أن يصل سعر البيتكوين إلى 250,000 دولار مع نهاية 2025.