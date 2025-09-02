خطة إعادة شراء بقيمة 75 مليون دولار ترفع رمز SKY بنسبة 8% خلال 6 أشهر

تام شمس - الثلاثاء 2 سبتمبر 2025 12:34 مساءً - أنفق بروتوكول الكريبتو Sky نحو 75 مليون دولار خلال الأشهر الستة الماضية في خطة لإعادة شراء رمزه، ما ساهم في رفع سعره بنسبة 8% منذ فبراير.

وقالت Sky، التي أعادت تسمية نفسها من Maker في أغسطس 2024، يوم الاثنين إنها استخدمت في أغسطس 5.5 ملايين من عملتها المستقرة USDS لإعادة شراء 73 مليون رمز SKY.

وأضافت أن إجمالي إنفاقها على برنامج إعادة الشراء بلغ 75 مليون USDS منذ إطلاق الخطة أواخر فبراير.

وتُعد عمليات إعادة الشراء آلية شائعة بين مشاريع الكريبتو لرفع أسعار الرموز، إذ تؤدي إلى تقليل المعروض من التداول، مما يُقيّد العرض ويجعل الرموز أكثر قيمة نظريًا.

SKY يرتفع 8% منذ بدء إعادة الشراء

انطلقت خطة إعادة الشراء في 24 فبراير، حيث أنفقت المنصة حينها 4.28 ملايين دولار ضمن برنامجها، بحسب بيانات لوحة التحكم الخاصة بها.

في ذلك الوقت، كان رمز SKY يُتداول عند 6.3 سنتات تقريبًا، ومنذ ذلك الحين ارتفع بنسبة 8.1% ليصل إلى 6.85 سنتات، وفقًا لبيانات CoinGecko.

نشاط إعادة شراء SKY بالدولار الأميركي شهريًا، حيث كان شهر مارس الأكبر بإنفاق 18.31 مليون دولار. المصدر: Sky

بلغ SKY ذروته عند 9.6 سنتات في أواخر يوليو، مقتربًا من أعلى مستوى تاريخي له الذي تجاوز 10 سنتات في ديسمبر. لكنه تراجع لاحقًا مع السوق الأوسع اعتبارًا من أواخر يوليو، وفشل في مواكبة التعافي الذي حدث في منتصف أغسطس.

للمقارنة، ارتفع رمزا منصتي Uniswap المُرمز (UNI) وAave المُرمز (AAVE) بنسبة 6% و25.8% على التوالي منذ بدء إعادة الشراء من Sky، مع تعافي كلاهما في منتصف أغسطس.

World Liberty Financial و Pump.fun تنضمان لخطط إعادة الشراء

طرحت منصة الكريبتو التابعة لعائلة ترامب، World Liberty Financial، يوم الاثنين برنامج إعادة شراء وحرق للرموز أمام مجتمعها.

واقترح المشروع استخدام جميع رسوم البروتوكول لإعادة شراء رمز WLFI وحرقه بشكل دائم، بعد أن تراجع سعره منذ إطلاقه للتداول في البورصات الثانوية.

انخفض WLFI بأكثر من 16% ليصل إلى 23 سنتًا منذ بدء تداوله قبل نحو 18 ساعة، لكن المستثمرين الأوائل الذين اشتروا الرمز عند 1.5 سنت ما زالوا يحققون مكاسب تتجاوز 1,400%.

وفي منتصف يوليو، أطلقت منصة إنشاء الميم كوين Pump.fun أيضًا خطة لإعادة شراء رموزها PUMP باستخدام عائداتها، حيث أنفقت حتى يوم الثلاثاء 66.5 مليون دولار على الخطة.

وقد بدا أن هذه الاستراتيجية نجحت حتى الآن، إذ ارتفع الرمز بنسبة تقارب 30% خلال الشهر الماضي، وبنسبة تقارب 70% مقارنة بأدنى مستوى تاريخي له في 29 يوليو، وفقًا لـ CoinGecko.