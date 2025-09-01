الكريبتو على بُعد "دورة نمو" واحدة من الاعتماد الشامل.. نحو 5 مليارات مستخدم

تام شمس - الاثنين 1 سبتمبر 2025 09:42 مساءً - قد تكون صناعة العملات المشفرة على بُعد دورة نمو واحدة فقط من الوصول إلى الاعتماد الشامل على نطاق واسع، لتصبح الأصول الرقمية وسيلة دفع مقبولة عالميًا، وفقًا لما يؤكده خبراء الصناعة.

وبحسب تقرير بحثي صادر في ديسمبر عن منصة التداول المركزية Crypto.com، بلغ عدد حاملي العملات المشفرة نحو 659 مليون شخص بنهاية عام 2025.

لكن استمرار وتيرة تبني العملات المشفرة قد يدفع بالصناعة لتتجاوز 5 مليارات مستخدم خلال العقد المقبل، وفقًا لـ توماس بريفو، رئيس العمليات في فرنسا لدى Crypto.com.

وقال بريفو خلال ندوة في قمة WAIB 2025 في موناكو:

"خلال 10 سنوات سنصل إلى 5 مليارات مستخدم. نحن على بُعد دورة نمو واحدة من الاعتماد الشامل. لست أتحدث عن مليار مستخدم، بل عن 5 مليارات."

وأوضح بريفو أن بلوغ هذه العتبة يعني أن العملات المشفرة ستُستخدم في المدفوعات بشكل واسع الانتشار مثل بطاقات الائتمان اليوم.

في الصورة من اليسار إلى اليمين: زولتان فارداي، زين علي، توماس بريفو، روي فان كريمن، أندريا، وكارين جوف خلال جلسة "ما الذي يغذي المليار مستخدم القادم للكريبتو" في قمة WAIB 2025. المصدر: Cointelegraph

وأضاف بريفو أنه لا يتوقع الموجة الكبرى التالية من الاعتماد الشامل إلا بعد تعافي السوق من "دورة الهبوط" المقبلة، أي مع بداية دورة السوق الصاعدة التالية.

ويرى الخبراء أن الوصول إلى المليار مستخدم الأول سيكون إشارة قوية على قبول واسع النطاق للعملات المشفرة، ما قد يرسخها كنظام دفع بديل، ويحقق الرؤية الأصلية لـ ساتوشي ناكاموتو الذي ابتكر البيتكوين (BTC) كأداة معاملات مقاومة للرقابة بين الأفراد.

وقد توقّع المحلل الشهير ويلي وو في أغسطس 2024 أن الاعتماد الشامل للعملات المشفرة قد يدفع البيتكوين للوصول إلى "السعر النهائي" البالغ 700,000 دولار لكل رمز، بافتراض تخصيص 3% من المحافظ الاستثمارية.

المصدر: Willy Woo

الطريق إلى المليار مستخدم: مضاربة التجزئة أم حالات استخدام البلوكتشين؟

يرى روي فان كريمن، المدير العام لأوروبا الغربية في منصة OKX، أن "مضاربة التجزئة على الأسعار" قد تكون أول المسارات لجذب المليار مستخدم الأول، على غرار دورة السوق في عام 2021.

وقال فان كريمن خلال الندوة:

"الوصول إلى المليار يمكن أن يحدث عبر مسارين؛ الأول هو مضاربة الأسعار، وهي عامل ضخم لجذب اهتمام المستثمرين الأفراد."

وأشار إلى أن "ما شهدناه في 2021 خير مثال، حيث ارتفع السوق بأكثر من أربعة أضعاف خلال بضعة أشهر بفعل المضاربة من قبل التجزئة والمستثمرين."

أما "الخيار الثاني"، بحسب كريمن، فسيكون عبر الاستخدام الفعلي لتقنية البلوكتشين، مثل المدفوعات، والتي تستلزم تغييرات في سلوك المستهلك، وهو ما يتطلب وقتًا أطول مقارنة بالاتجاهات الأخرى في السوق.

كما يرى خبراء آخرون، من بينهم شينتان توراخيا، المدير الأول للهندسة في Coinbase، أن تحسين قابلية استخدام تطبيقات البلوكتشين وتطوير تطبيقات أكثر سهولة للمبتدئين سيكونان المفتاح للوصول إلى المليار مستخدم الأول.