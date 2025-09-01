ما هو WLFI الحقيقي؟ وكيف تتجنب المحتالين

تام شمس - الاثنين 1 سبتمبر 2025 09:42 مساءً - بعد أشهر من التكهنات، بدأ رمز World Liberty Financial (WLFI) المدعوم من دونالد ترامب تداوله صباح يوم الاثنين. ومع ذلك، لا يزال الغموض يحيط بجدول فك القفل الخاص بالرمز، والبورصات الداعمة له، والتمييز بين الرمز الشرعي WLFI وموجة التقليدات.

ما هو WLFI؟

يُعد WLFI الرمز الأصلي لمنصة World Liberty Financial، وهي منصة تمويل لامركزي (DeFi) تأسست في عام 2024. وبينما جرى الإبقاء على وظائفه بشكل غامض عمدًا، يروّج المشروع لنفسه كجسر بين التمويل التقليدي والتمويل اللامركزي. ويؤدي WLFI دور رمز الحوكمة في المنصة، ما يمنح حامليه قوة التصويت على البروتوكولات والقرارات الاستراتيجية.

يوم الاثنين، أكّد المشروع أن WLFI أصبح رسميًا على السلسلة بإجمالي معروض يبلغ 24.66 مليار رمز، موزعة على النحو التالي:

10 مليارات لشركة World Liberty Financial Inc.

7.78 مليار لشركة البلوكشين المؤسسية Alt5 Sigma Corporation

2.88 مليار للسيولة والتسويق

أكثر من 4 مليارات عامة للجمهور

أي البورصات تدعم WLFI عند الإطلاق؟

كانت Binance أول بورصة كبرى تُدرج WLFI، مع أزواج تداول مقابل USDC وUSDT. كما أطلقت بورصات Bybit وBitget وKuCoin التداول على الرمز.

وفي الوقت نفسه، أعلنت Coinbase أنها ستدعم WLFI على شبكة إيثريوم، مع بدء التداول بمجرد "توافر شروط السيولة".

تجنّب الاحتيال

إلى جانب الضجة، ظهرت العديد من عمليات الاحتيال المرتبطة بـ WLFI. فقد حددت شركة التحليلات Bubblemaps ما يُسمى "الاستنساخات المجمعة" وهي عقود ذكية مقلدة تحاكي مشاريع الكريبتو المعروفة. واستخدام عنوان عقد خاطئ قد يؤدي إلى خسارة دائمة للأموال.

العناوين الصحيحة لعقود WLFI الذكية عبر الشبكات هي:

عنوان Ethereum هو: 0xdA5e1988097297dCdc1f90D4dFE7909e847CBeF6

عنوان BNB Smart Chain هو: 0x47474747477b199288bF72a1D702f7Fe0Fb1DEeA

عنوان Solana هو: WLFinEv6ypjkczcS83FZqFpgFZYwQXutRbxGe7oC16g

تنشأ العديد من عمليات الاحتيال في الكريبتو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتُعد منصة X الهدف الرئيسي. لذلك يجب الوثوق فقط بالتحديثات الصادرة عن الحساب الموثق "worldlibertyfi" على X.

تقلبات ما بعد الإطلاق

مع معروض متداول يقارب 24.66 مليار رمز، دخل WLFI السوق بقيمة سوقية تبلغ 6.4 مليار دولار، وفقًا لـ CoinMarketCap. وشهدت أحجام التداول قفزة كبيرة، بينما ارتفع سعر الرمز بنسبة 14% ليصل إلى 0.26 دولار.

وكما هو الحال في العديد من إطلاقات العملات المشفرة، يعكس أداء WLFI مزيجًا من الطلب المضاربي، والسيولة المحدودة، وعدم اليقين بشأن التبني على المدى الطويل وهي عوامل قد تؤدي إلى تقلبات حادة في الأيام الأولى.