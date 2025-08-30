صندوق ETHA من بلاك روك يسجل ثاني أعلى تدفق أسبوعي بين أكثر من 4400 صندوق

حقق صندوق iShares Ethereum Trust (ETHA) التابع لشركة بلاك روك تدفقات أسبوعية بقيمة 1.244 مليار دولار أمريكي خلال الفترة من 18 إلى 22 أغسطس، ليحل في المرتبة الثانية من حيث التدفقات بين أكثر من 4400 صندوق استثماري متداول تم تتبعها في تلك الفترة.

iShares Ethereum ETF is #2 out of *all* 4,400+ ETFs in inflows over past week...



Only behind Vanguard S&P 500 ETF.



Heavy hitters on this list. pic.twitter.com/t1eTpxdP12 — Nate Geraci (@NateGeraci) August 29, 2025

وأشار “نيت جيراسي”، رئيس شركة “Novadus Wealth”، إلى أن صندوق “Vanguard S&P 500 ETF” كان الوحيد الذي تفوق على ETHA، مسجلا تدفقات بلغت 1.711 مليار دولار. واعتبر “جيراسي” ظهور صندوق الايثيريوم ضمن قائمة الصناديق الأعلى تدفق دليلا على تصاعد الاهتمام المؤسساتي بالإيثيريوم.

من جانبه، أفاد “جيمس سيفارت”، محلل صناديق الاستثمار في بلومبرغ، بأن صناديق الإيثيريوم المتداولة جمعت ما يقارب 10 مليار دولار منذ يوليو، بعد فترة من التدفقات السلبية التي بلغت نحو 400 مليون دولار منذ بداية العام، بحسب بيانات شركة “Farside Investors”.

تشير تحركات رأس المال خلال أغسطس إلى تحول ملحوظ من البيتكوين نحو الإيثيريوم، حيث سجلت صناديق البيتكوين المتداولة تدفقات خارجة بقيمة 800 مليون دولار حتى 28 أغسطس، مقابل تدفقات داخلة إلى صناديق الإيثيريوم تجاوزت 4 مليارات دولار في نفس الفترة.

كما تسارعت مشاركة المستثمرين الأفراد بالتوازي مع هذا الزخم المؤسساتي. ووفق لبيانات “DeFiLlama”، سجل الإيثيريوم أعلى حجم تداول فوري شهري في تاريخه، بلغ 135 مليار دولار حتى 29 أغسطس، متجاوزا الرقم القياسي السابق البالغ 117.6 مليار دولار في مايو 2021.

على مستوى تبني الشركات، ارتفع احتياطي الإيثيريوم في سندات الخزانة المؤسساتية من 2.3 مليار دولار إلى 19.1 مليار دولار بين 1 يونيو و29 أغسطس، بزيادة في الكمية من 916,268 إيثيريوم إلى 4,438,352 إيثيريوم، وهو ما يعادل نحو 3.7% من إجمالي عرض الإيثيريوم.

تعكس هذه المؤشرات المتزايدة، سواء على مستوى الصناديق أو الشركات، اندماج الايثيريوم في التدفقات الاستثمارية التقليدية، وتأكيد مكانته كأصل مؤسساتي تنافسي في الأسواق المالية.

اقرأ أيضا:

العملة المستقرة USDT تتقدم في الترتيب بعد تراجع القيمة السوقية لكل من XRP وBNB

مؤسس بينانس: الذكاء الاصطناعي وRWA سيدفعان منصات اللامركزية لتجاوز المنصات المركزية

