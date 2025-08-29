مؤسس بينانس: الذكاء الاصطناعي وRWA سيدفعان منصات اللامركزية لتجاوز المنصات المركزية

في ظهور علني خلال فعالية “BNBDay” في طوكيو، قدّم “CZ”، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة بينانس، رؤيته حول مستقبل منصات التداول، مؤكدا أن المنصات اللامركزية (DEX) مرشحة للتفوق على نظيراتها المركزية (CEX) بفضل التكامل مع الذكاء الاصطناعي وتقنيات ترميز الأصول الحقيقية (RWA).

At the BNBDay event in Tokyo, CZ stated that if he were 20 years younger, he would build a simple AI trading agent and a privacy-focused perpetual DEX, and believes DEX trading volume could surpass CEX in the future. He also mentioned that the next breakthroughs could come from… — Wu Blockchain (@WuBlockchain) August 29, 2025

أوضح “CZ” أن المنصات المركزية لا تزال مهيمنة حاليا بفضل السيولة العالية وسرعة المعاملات وسهولة الاستخدام، إلا أن التطورات القادمة في مجال الذكاء الاصطناعي قد تُغير موازين القوة.

واعتبر أن أدوات مثل وكلاء التداول المعتمدين على الذكاء الاصطناعي أو الأنظمة الذكية لتعزيز أمان البلوكشين ستكون من أبرز محركات التحول المستقبلي.

كما أشار إلى أن العملات المستقرة و ترميز الأصول الحقيقية يحملان إمكانات هائلة لإعادة تشكيل النظام المالي، لافتا إلى أن شبكة بينانس تستثمر بكثافة في هذا المجال، عبر شراكات مع مطورين داخل النظام البيئي.

لكنه شدد على أن التنظيم، ومتطلبات “اعرف عميلك” (KYC)، إضافة إلى قضايا السيولة، تبقى من أبرز التحديات أمام توسع DEX.

ورغم المخاطر المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي في المنافسة غير العادلة أو للتفوق على الآخرين، دعا “CZ” إلى تبني التغيير بمسؤولية، معتبرا أن التطورات التقنية القادمة أمر لا مفر منه في مسار صناعة العملات المشفرة.

