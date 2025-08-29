تجميد العقود الآجلة على بينانس: عطل تقني عابر أم مؤشر على ضغوط أعمق؟

في خطوة أثارت جدل واسع، أعلنت بينانس، أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم، عن تعليق مؤقت لتداول العقود الآجلة الموحدة (UM) على منصتها، بسبب خلل تقني لم تُفصح عن طبيعته.

وأكدت الشركة أن فريقها يعمل على معالجة المشكلة في أقرب وقت ممكن، مُعلنة لاحقا استئناف الخدمة بشكل كامل بعد أقل من ساعة من التوقف.

أثار الحدث تفاعلات متباينة على منصة X، حيث عبّر بعض المستخدمين عن تقديرهم لشفافية بينانس وسرعة استجابتها، بينما رأى آخرون في الحادثة مؤشر مُقلق، مقارنين إياها بما جرى سابقا مع FTX، التي انهارت عام 2022 إثر اتهامات بإساءة استخدام أموال العملاء وسوء الإدارة المالية.

We’re aware of an issue affecting Futures UM trading on Binance.



All futures trading is temporarily unavailable. Our team is working to resolve this as soon as possible.



New updates will be shared here. Thank you for your patience. — Binance (@binance) August 29, 2025

العقود الآجلة الموحدة على بينانس تُستخدم فيها العملات المستقرة كهامش (مثل USDT)، ويمكن أن تكون عقود دائمة أو بعقود تسليم محددة.

يُعد هذا النوع من التداول أساسيا للمستثمرين الذين يبحثون عن أدوات تحوط أو رافعة مالية عالية.

هذه الحادثة تأتي ضمن سلسلة من التوقفات التقنية الأخيرة على المنصة.

أجرت بينانس مؤخرا صيانة لمحفظة USDC على عدة شبكات منها الايثيريوم وPolygon وArbitrum، ما استدعى تعليق مؤقت لعمليات السحب.

كما شهدت المنصة في وقت سابق تعليق شامل للإيداع والسحب من خلال تحديث مباشر للبنية التحتية لمحفظتها.

ورغم أن مثل هذه الانقطاعات غالبا ما تكون جزء من عمليات الصيانة والتحسينات الأمنية، إلا أن تكرارها يثير تساؤلات حول مدى قدرة البنية التحتية التقنية للمنصة على مواكبة النمو السريع وحجم التداول المتزايد، خاصة وأنها مؤخرا وصلت لأكثر من 280 مليون مستخدم.

