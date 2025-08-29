“جيريمي” أحد المتبنين الأوائل للبيتكوين مصرحا: XRP عملة احتيال يمكن المراهنة عليها

"جيريمي" أحد الأوائل المتبنين للبيتكوين مصرحا: XRP عملة احتيال يمكن المراهنة عليها

أثار “جيريمي دافنشي”، أحد أوائل المتبنين للبيتكوين ومُنشئ محتوى في مجال العملات الرقمية المشفرة، جدلا واسع بعد وصفه لعملة XRP بأنها عملة احتيال يمكن المراهنة عليها، وذلك في تغريدة هاجم فيها العملة المرتبطة بشركة الريبل، وأشاد في المقابل بالبيتكوين كأفضل وسيلة لحفظ الثروة.

جاء تعليق “دافنشي” ردا على مقطع مقابلة ظهرت فيه مقدّمة إعلامية تمتلك أكثر من 1.3 مليون دولار من XRP، مُبدية ثقة بأن السعر سيبلغ 10 دولار، رغم أن قيمة الريبل أنذاك لم تتجاوز 2 دولار.

انتقد “دافنشي” بشدة ما اعتبره جهل بمبادئ العملات المشفرة، مُعتبرا أن كثير من مُلاك البيتكوين وXRP لا يُدركون الفرق الجوهري بين العملتين.

وتتماشى تصريحات “دافنشي” مع آراء عدد من أبرز الداعمين للبيتكوين، مثل “ماكس كايزر”، الذين يرون أن XRP مشروع مركزي يتعارض مع فلسفة اللامركزية.

هذا ولطالما واجهت شركة الريبل انتقادات بشأن سيطرتها على العملة، وضخ كميات كبيرة منها في السوق، إلى جانب استخدامها دفتر XRP الخاص بها بدلا من البلوكشين التقليدي.

كما خضعت XRP لملاحقة تنظيمية دامت خمس سنوات، بعد دعوى قضائية من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

غير أن هذه القضية أُغلقت مؤخرا بقرار من الإدارة الجديدة، ما ساعد جزئيا في ترميم صورة XRP أمام المستثمرين.

تجدر الإشارة إلى أن XRP ليست ناتجة عن عملية تعدين، إذ تم إصدار كامل مخزونها مسبقا، على عكس البيتكوين الذي يعتمد على التعدين وفق آلية إثبات العمل، وهو ما يُشكل نقطة خلاف رئيسية بين أنصار العملتين، سواء من زاوية الندرة أو استهلاك الطاقة.

