المديرون التنفيذيون السابقون في Coinbase وJump وCitadel يجمعون 20 مليون دولار لمنصة تداول عالي التردد على السلسلة

تام شمس - الجمعة 29 أغسطس 2025 02:44 مساءً - جمعت شركة aPriori الناشئة في مجال Web3 مبلغ 20 مليون دولار لتوسيع منصتها الخاصة بالبنية التحتية للتداول، والتي تهدف إلى جلب التداول عالي التردد (HFT) إلى عالم الـ onchain ومعالجة التحديات التقنية والسوقية في التمويل اللامركزي (DeFi). تأتي هذه الجولة التمويلية في وقت يُظهر فيه المستثمرون المؤسسيون اهتمامًا متزايدًا بالـ DeFi كمصدر بديل للعوائد.

وشارك في الجولة كل من Pantera Capital و HashKey Capital و Primitive Ventures و IMC Trading و Gate Labs وغيرهم، ليرتفع إجمالي تمويل الشركة إلى 30 مليون دولار.

تأسست الشركة، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرًا لها، في عام 2023 على يد متداولين ومهندسين سابقين في شركات Coinbase و Jump Trading و Citadel Securities.

وتهدف منصة aPriori إلى مواجهة عدد من التحديات في الأسواق على السلسلة، بما في ذلك فوارق الأسعار الواسعة و تسرب القيمة القابلة للاستخراج من قِبل المعدّنين (MEV) و تدفقات الأوامر السامة.

وفي التمويل التقليدي، يشير تدفق الأوامر السامة إلى نشاط تداول يعرض صانعي السوق أو مزوّدي السيولة لمخاطر الاختيار المعاكس.

تنضم aPriori إلى مجموعة متنامية من الشركات الناشئة التي تعمل على جلب بنية تحتية للتداول بمستوى مؤسسي إلى الأسواق على السلسلة. ففي وقت سابق من هذا العام، جمعت شركة Theo مبلغ 20 مليون دولار من داعمين بينهم Citadel و Jane Street و JPMorgan لتطوير استراتيجيات التداول عالي التردد وصناعة السوق على السلسلة.

وتسلك منصات أخرى نهجًا مشابهًا، مثل Aevo (المعروفة سابقًا باسم Ribbon) التي تركز على البنية التحتية للمشتقات والخيارات، والبورصة اللامركزية dYdX، وشركة Cega التي تطور منتجات هيكلية للأسواق على السلسلة.

نمو الزخم المؤسسي نحو أسواق الـ onchain

شجعت التطورات التنظيمية المواتية، والفوائد المتصوّرة لتكنولوجيا البلوكشين، وفرص العائد المتزايدة في الـ DeFi المزيد من المؤسسات على دخول الأسواق على السلسلة. وقد أدى هذا التحول إلى خلق طلب أكبر على بنية تحتية للتداول بمستوى مؤسسي.

وأظهرت الأسواق اللامركزية أيضًا مؤشرات على تقديم عوائد أعلى من أسواق المال التقليدية، ما جذب المستثمرين المؤسسيين الباحثين عن عوائد. فعلى سبيل المثال، تشير بيانات RWA.xyz إلى أن أسواق الائتمان الخاصة المُرمّزة تقدم حاليًا متوسط معدل فائدة سنوي (APR) يبلغ 9.76%.

وتُقدّر قيمة هذا القطاع من سوق الترميز بنحو 15.6 مليار دولار، أي ما يمثل أكثر من نصف جميع الأنشطة المرمّزة على السلسلة.

مقاييس سوق الائتمان الخاص المُرمّز. المصدر: RWA.xyz

في الوقت نفسه، بدأت مؤسسات مالية كبرى بتجربة استراتيجيات مرتبطة بالكريبتو. على سبيل المثال، التزمت شركة JPMorgan Asset Management مؤخرًا بضخ ما يصل إلى 500 مليون دولار في صندوق التحوط المدفوع بالذكاء الاصطناعي Numerai، الذي يعتمد على حشد النماذج التداولية من المجتمع.

ويُظهر Numerai، الذي أطلق أحد أوائل التوكنات الأصلية في عام 2017، كيف بدأ التمويل الكمي والبلوكشين في الالتقاء والتكامل.