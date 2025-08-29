CryptoQuant: صناديق الاستثمار المتداولة الأمريكية باتت مصدرًا رئيسيًا لحجم تداول البيتكوين الفوري

تام شمس - الجمعة 29 أغسطس 2025 01:39 مساءً - أصبحت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للبيتكوين (Bitcoin ETFs) في الولايات المتحدة مسؤولة عن حصة كبيرة من حجم التداول اليومي، مع استمرار المستثمرين المؤسسيين في الانفتاح على العملات المشفرة.

وقال خوليو مورينو، رئيس قسم الأبحاث في شركة تحليلات البلوكشين (CryptoQuant)، يوم الخميس:

"أحجام التداول الفوري للبيتكوين عبر الصناديق الأمريكية أصبحت مصدرًا مهمًا لوصول المستثمرين إلى البيتكوين."

وأضاف أن صناديق البيتكوين الفورية الأمريكية باتت تحقق بانتظام ما بين 5 و10 مليارات دولار في الأيام النشطة، متجاوزة أحيانًا معظم منصات التداول المشفرة، في إشارة إلى "تزايد الطلب المؤسسي."

باينانس لا تزال في الصدارة

ومع ذلك، قال مورينو إن منصة باينانس، أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم، ما زالت تتصدر حجم التداول الفوري.

فقد قفزت أحجام تداول البيتكوين إلى 18 مليار دولار، بينما بلغت أحجام تداول الإيثريوم (ETH) نحو 11 مليار دولار في الأيام التي شهدت نشاطًا قياسيًا.

وبحسب بيانات CoinGlass، بلغ إجمالي حجم التداول اليومي لـ 11 صندوق بيتكوين فوري أمريكي نحو 2.77 مليار دولار، أي ما يعادل حوالي 67% من حجم التداول الفوري للبيتكوين على منصة باينانس، الذي يبلغ نحو 4.1 مليارات دولار وفقًا لـ CoinGecko.



أحجام تداول البيتكوين على منصات التداول المركزية (CEX) مقارنةً بأحجام تداول صناديق البيتكوين الفورية (ETF). المصدر: CryptoQuant

أما إجمالي حجم التداول اليومي لجميع أزواج باينانس فيصل إلى حوالي 22 مليار دولار.

صناديق البيتكوين الفورية قوة مؤثرة

وقال نيك روك، مدير الأبحاث في شركة LVRG Research، لموقع Cointelegraph:

"لقد برزت صناديق البيتكوين الفورية الأمريكية كقوة مهيمنة في أسواق العملات المشفرة، مما يبرز دورها المحوري في اكتشاف الأسعار وتعزيز التبني المؤسسي."

وأشار مورينو إلى أن تداول الإيثريوم الفوري يتركز في الغالب على منصة باينانس، تليها منصة Crypto.com، بينما تحتل الصناديق موقعًا متأخرًا في المركز السادس بنسبة لا تتجاوز 4%، ما يؤكد على "ضعف مشاركة الصناديق في تداول الإيثريوم الفوري" و"تبنٍ مؤسسي أبطأ للإيثريوم مقارنةً بالبيتكوين."

تباطؤ تدفقات البيتكوين مقابل صعود الإيثريوم

لكن الأرقام الأخيرة أظهرت اتجاهًا مختلفًا، إذ تباطأت التدفقات نحو صناديق البيتكوين الفورية خلال هذا الأسبوع، مسجلةً 571.6 مليون دولار فقط خلال الأيام الأربعة الماضية، وفقًا لـ CoinGlass.

واستحوذ صندوق BlackRock iShares Bitcoin Trust المُرمز (IBIT) على الحصة الأكبر من هذه التدفقات بنسبة تقارب 40%، أي ما يعادل 223.3 مليون دولار منذ يوم الاثنين.

في المقابل، كان أداء صناديق الإيثريوم الفورية أفضل بكثير، إذ سجلت تدفقات إجمالية بلغت 1.24 مليار دولار خلال نفس الفترة، أي أكثر من ضعف ما دخل إلى صناديق البيتكوين.

كما لم تسجل هذه الصناديق أي يوم تدفقات خارجة منذ 20 أغسطس، وحققت أكثر من 4 مليارات دولار من التدفقات في أغسطس وحده، ما يمثل 30% من إجمالي التدفقات منذ إطلاقها قبل 13 شهرًا.

وقال روك:

"تُظهر الديناميكيات الحالية أن الصناديق لا تكمّل السوق الفوري فحسب، بل تعيد تشكيل سيولته بشكل فعّال، مع تزايد ارتباط نشاطها بسعر البيتكوين الأساسي."

وأضاف: "هذه المنتجات تمثل الآن نسبة ملحوظة من إجمالي معروض البيتكوين، ما يرسخ مكانتها كبوابة أساسية لرأس المال التقليدي."