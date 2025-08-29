92 منتجًا استثماريًا مرتبطًا بالكريبتو قيد الانتظار: "بوابات الطوفان ستُفتح قريبًا"

تام شمس - الجمعة 29 أغسطس 2025 01:39 مساءً - يوجد ما لا يقل عن 92 منتجًا استثماريًا متداولًا في البورصة (ETPs) مرتبطًا بالكريبتو بانتظار قرار من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC).

تُعد سولانا (SOL) وXRP الأصول الأكثر طلبًا، حيث تنتظر سولانا ثمانية طلبات لصناديق ETF، فيما لدى XRP سبعة طلبات، وفقًا لبيانات جديدة من جيمس سيففارت، محلل صناديق ETF في Bloomberg Intelligence.

إريك بالشوناس، كبير محللي صناديق ETF لدى بلومبرغ، نشر في 21 أبريل أن هناك 72 صندوقًا مرتبطًا بالكريبتو قيد المراجعة لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات، ما يعني أنه تم تقديم 20 طلبًا إضافيًا في الأشهر الأربعة الماضية.

ثلاثة من الصناديق المعلّقة تهدف إلى منح تعرّض لبيتكوين (BTC) وإيثريوم (ETH)، بينما تستهدف البقية ألتكوينز أخرى. وتشمل القائمة أيضًا شركتي 21Shares وGrayscale، اللتين تسعيان للحصول على موافقة لصناديق ETF للتحصيص على إيثريوم. وفي وقت سابق من هذا الشهر، أوضحت هيئة الأوراق المالية أن بعض أنشطة التحصيص السائل لا تقع ضمن نطاقها.

وفي الأثناء، تسعى Grayscale لتحويل خمسة من صناديقها إلى صناديق ETF، بما في ذلك ثلاثة صناديق متداولة علنًا وصندوقان يتم تداولهما بشكل خاص. وتشمل هذه الصناديق تعرّضًا للـLitecoin وSolana وDogecoin وXRP وAvalanche.

وقال نيت جيراسي، رئيس شركة NovaDius Wealth Management:

"انظروا إلى جميع طلبات صناديق الكريبتو ETF هناك… هذا ما أعنيه عندما أقول إن بوابات صناديق الكريبتو على وشك أن تُفتح قريبًا."

وكان محللو Bitfinex قد أشاروا يوم الاثنين إلى أن العملات البديلة لن تشهد موجة صعود واسعة حتى تتم الموافقة على المزيد من صناديق الكريبتو ETF.

بلاك روك تهيمن على الفئة

مدير الأصول العالمي بلاك روك (BlackRock) يهيمن حاليًا على فئة صناديق الكريبتو ETF.

فقد شهد صندوق البيتكوين الخاص بها، iShares Bitcoin Trust ETF المُرمز (IBIT)، تدفقات صافية بلغت 58.28 مليار دولار منذ إطلاقه، بينما حقق صندوق الإيثريوم الخاص بها، iShares Ethereum Trust ETF المُرمز (ETHA)، تدفقات صافية بلغت 13.12 مليار دولار منذ إطلاقه، وفقًا لـFarside Investors.

وتشير تقارير الأربعاء إلى أن ETHA قد يتجاوز قريبًا منصة Coinbase ليصبح أكبر حامل لعملة الإيثريوم.

في المقابل، أصبح صندوق IBIT الآن يمتلك أكثر من 3% من إجمالي المعروض من البيتكوين.

الجدير بالذكر أن بلاك روك باتت تحقق عوائد سنوية من الرسوم على صندوق IBIT تفوق تلك التي تجنيها من صندوقها الرائد لمؤشر S&P المُرمز (IVV)، حيث تبلغ نسبة مصروفات IBIT نحو 0.25%، مقارنة بنسبة أقل بكثير لصندوق IVV عند 0.03%.