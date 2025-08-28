الرئيس التنفيذي لشركة "VanEck" مصرحا: الايثيريوم هي عملة "وول ستريت"

من خلال مقابلة له مع قناة “Fox Business”، أكد “يان فان إيك”، الرئيس التنفيذي لشركة “VanEck”، أن الإيثيريوم أصبحت بمثابة “عملة وول ستريت”، متوقعا أن تلعب دور محوري في طفرة العملات المستقرة التي تشهد إقبال متزايد من المؤسسات المالية.

وأضاف أن هذا الدور قد يمتد أيضا إلى أي أصل آخر يعتمد على بنية الايثيريوم وخاصة الجهاز الافتراضي للايثيريوم “EVM”.

تعكس التدفقات الاستثمارية الأخيرة هذا الزخم، إذ أظهرت بيانات “SoSoValue” أن صندوق “ETHA” التابع لـ “BlackRock” جذب استثمارات إضافية بقيمة 262 مليون دولار يوم الأربعاء، لترتفع أصوله الإجمالية إلى أكثر من 17 مليار دولار، ما يعكس استمرار الطلب المؤسساتي القوي على الإيثيريوم.

في المقابل، شهد صندوق ETHV التابع لـ “VanEck” تدفقات أكثر تواضعا بقيمة 3.35 مليون دولار فقط.

في الوقت نفسه، كشفت بيانات “Lookonchain” أن أحد الحيتان يواصل تعزيز مراكزه في الإيثيريوم، لتقترب قيمة رهاناته من 298 مليون دولار.

وبحسب بيانات “CoinGecko”، يُتداول الايثيريوم حاليا عند 4571 دولار.

وتشير التقديرات إلى أن مركز الحوت المذكور أعلاه سيتعرض للتصفية إذا تراجع السعر دون 4343 دولار.

هذا التباين بين تدفقات المؤسسات والمخاطر الفردية يعكس الطبيعة المزدوجة لسوق الايثيريوم، التي تجمع بين ثقة مؤسسية متنامية من جهة، ومخاطر عالية يتحملها اللاعبون الكبار من جهة أخرى.

