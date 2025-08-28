لجنة CFTC تنتقل إلى الجيل الجديد من الرقابة: تبني نظام Nasdaq لرصد أسواق الكريبتو والمشتقات

أعلنت هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) يوم أمس 27 أغسطس عن دمج نظام المراقبة التابع لـ Nasdaq، في خطوة تهدف إلى استبدال أدواتها القديمة التي تعود للتسعينيات بمنصة أكثر تطورا تتناسب مع أسواق اليوم التي تعمل على مدار الساعة.

تأتي هذه الخطوة في ظل التوسع الكبير في تداول الأصول الرقمية والمشتقات، إضافة إلى التغيرات الهيكلية التي رفعت من مخاطر التلاعب وإساءة الاستخدام، ما دفع الهيئة للبحث عن أدوات قادرة على التعامل مع أحجام ضخمة وسلوكيات معقدة.

النظام الجديد سيوفر للهيئة رؤية موحدة عبر مختلف فئات الأصول، مع إمكان إصدار تنبيهات آلية لرصد الأنماط المشبوهة، ومراقبة دفتر الطلبات بشكل آني، والتوسع سريعا خلال فترات التقلبات.

وتُعد تقنية Nasdaq من أكثر الأنظمة رسوخا عالميا، حيث تعتمدها أكثر من 50 بورصة و20 جهة تنظيمية.

وصفت “كارولين د. فام”، القائمة بأعمال رئيس مجلس الإدارة النظام بأنه أداة تمنح فرق الرقابة تحليلات شاملة وتنبيهات فورية، ما يعزز كفاءة التحقيقات ويتيح توجيه الموارد بشكل استراتيجي.

وأكدت أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود تحديث الهيئة لتبقى رائدة في تنظيم المشتقات خلال القرن 21.

يتماشى هذا التطور أيضا مع مبادرة سباق العملات المشفرة التي أطلقتها CFTC، والمستندة إلى توصيات البيت الأبيض بشأن الأصول الرقمية، في إطار سعيها لتحقيق التوازن بين دعم الابتكار وحماية المستثمرين من المخاطر.

