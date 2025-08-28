إيرادات Nvidia تقفز بنسبة 56% رغم عدم بيع أي معالجات H20 إلى الصين

تام شمس - الخميس 28 أغسطس 2025 03:04 مساءً - أعلنت شركة تصنيع الرقائق الإلكترونية Nvidia نتائجها المالية للربع الثاني من سنتها المالية 2026، متجاوزة توقعات وول ستريت فيما يتعلق بالإيرادات وربحية السهم.

سجلت الشركة إيرادات بلغت 46.7 مليار دولار في الربع الثاني، بزيادة 6% عن الربع السابق، وصافي دخل تجاوز 26.4 مليار دولار. وارتفعت إيراداتها بنسبة 56% مقارنة بالعام الماضي، بحسب إعلان يوم الأربعاء.

وكشفت Nvidia عن ربحية سهم (EPS) بلغت 1.08 دولار وفق معايير المحاسبة الأمريكية (GAAP)، و1.05 دولار وفق معايير non-GAAP. كما سجلت الشركة هامش ربح قدره 72.4% خلال الربع.

أسهم الشركة تراجعت بنحو 3.3% في تعاملات ما بعد الإغلاق يوم الأربعاء.

سعر سهم Nvidia يتراجع بشكل طفيف بعد إغلاق السوق. المصدر: TradingView

تُعد Nvidia أكبر شركة مُدرجة في العالم من حيث القيمة السوقية، حيث تتجاوز قيمتها 4.4 تريليون دولار وقت كتابة التقرير. وتتصدر الشركة صناعة رقائق الذكاء الاصطناعي والحوسبة، كما اكتسبت أهمية جيو-استراتيجية متزايدة بالنسبة للحكومة الأمريكية.

Nvidia تعلن عن صفر مبيعات لمعالجات H20 في الصين

تناولت Nvidia المخاوف بشأن نشاطها في الصين ضمن تقريرها الأخير، مؤكدة أن مبيعات معالجات H20 لم تصل إلى السوق الصينية:

"لم تكن هناك أي مبيعات لمعالجات H20 لعملاء مقيمين في الصين خلال الربع الثاني"، بحسب الشركة.

يُذكر أن معالج H20 هو نسخة أضعف من رقاقة H100، تم تصميمها خصيصًا للسوق الصينية للامتثال للوائح الأمريكية المتعلقة بتصدير الرقائق عالية الأداء المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وفي يناير، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها تسعى إلى تشديد ضوابط التصدير على مبيعات H20 إلى الصين بدعوى "أسباب أمن قومي".

وقد فرضت الإدارة بالفعل قيودًا صارمة، شملت تراخيص ورسوم تصدير بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.5 مليار دولار، ما أدى إلى تجميد شحنات H20 الموجهة إلى الصين.

لكنها عادت في أغسطس وغيرت موقفها، حيث سمحت باستئناف مبيعات H20 إلى الصين بشرط أن تمنح Nvidia الحكومة الأمريكية 15% من عائدات تلك المبيعات.