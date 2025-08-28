كاتي وود عبر ARK Invest تشتري أسهماً إضافية بـ15 مليون دولار في شركة BitMine

تام شمس - الخميس 28 أغسطس 2025 01:54 مساءً - قامت شركة ARK Invest التابعة لخبيرة الاستثمار كاثي وود بشراء أسهُم إضافية في BitMine Immersion Technologies المُرمز (BMNR) بقيمة 15.6 مليون دولار، لترتفع استثماراتها في الشركة إلى أكثر من 300 مليون دولار.

وأظهرت بيانات يوم الأربعاء أن عملية الشراء جرت عبر ثلاثة صناديق تابعة لـ ARK، حيث اشترى ARK Innovation ETF المُرمز (ARKK) نحو 227,569 سهمًا، فيما اشترى ARK Next Generation Internet ETF المُرمز (ARKW) حوالي 70,991 سهمًا، بينما اقتنى ARK Fintech Innovation ETF المُرمز (ARKF) نحو 40,553 سهمًا.

باتت حيازات ARK Invest في BitMine، والتي تُعد أيضًا رهانًا على الإيثريوم، تقترب من نصف حجم استثماراتها في Coinbase، حيث تمتلك الشركة أسهُمًا في COIN بقيمة تقترب من 676 مليون دولار بعد بيع 5,721 سهمًا الأسبوع الماضي.

كانت كاثي وود قد بدأت شراء أسهُم BitMine في 21 يوليو، حين اقتنت ما قيمته 174 مليون دولار من أسهُم الشركة في يوم واحد، ثم تبعته بصفقة أخرى بقيمة 17 مليون دولار في 2 أغسطس.

تشتهر ARK Invest برهاناتها الكبيرة على التقنيات التخريبية مثل البلوكتشين، الذكاء الاصطناعي، وتحرير الجينات. وقد تعكس عمليات الشراء الأخيرة ثقتها المتزايدة بشركات الخزائن القائمة على الإيثريوم، إذ وصلت حيازات BitMine من ETH مؤخرًا إلى 7.5 مليار دولار.

توسع في أسهُم الكريبتو

واصلت ARK Invest توسيع استثماراتها في الأسهم المرتبطة بالعملات المشفرة، حيث اشترت الأسبوع الماضي ما قيمته 21.2 مليون دولار من أسهم منصة Bullish، إضافةً إلى 16.2 مليون دولار من أسهم Robinhood Markets بتاريخ 20 أغسطس.

وبلغت قيمة حيازاتها في Robinhood حوالي 543 مليون دولار حتى الأربعاء. كما اشترت الشركة مطلع هذا الشهر أسهُمًا بقيمة 19.2 مليون دولار في Block بعد فترة طويلة من بيع السهم.

تراجع أسهُم BitMine

أنهت أسهُم BitMine جلسة تداول الأربعاء عند 46.03 دولارًا منخفضةً بنحو 8%، قبل أن تتراجع مرة أخرى بنسبة 2.22% في جلسة ما بعد الإغلاق إلى 45.01 دولارًا، بحسب بيانات Google Finance.

ورغم التراجع الأخير، فإن السهم ما زال مرتفعًا بنسبة 490% منذ بداية العام. وخلال الربع المنتهي في مايو، سجلت الشركة إيرادات قدرها 2.05 مليون دولار بزيادة قدرها 67.5% على أساس سنوي، كما ارتفع هامش صافي الربح بنسبة 43% في الفترة نفسها.