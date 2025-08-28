إيثريوم هو بالفعل "رمز وول ستريت"، بحسب الرئيس التنفيذي لشركة VanEck

تام شمس - الخميس 28 أغسطس 2025 12:45 مساءً - توقّع يان فان إيك، الرئيس التنفيذي لشركة إدارة الاستثمارات VanEck، أن تكون إيثريوم هي "الفائزة" الواضحة بين سلاسل البلوكشين مع استعداد البنوك لموجة من العملات المستقرة.

وفي مقابلة مع قناة Fox News Business يوم الأربعاء، قال فان إيك إن البنوك والخدمات المالية ستضطر إلى اعتماد بلوكتشين للتعامل مع معاملات العملات المستقرة، ويرى أن إيثريوم هي الأنسب لذلك.

وأضاف: "إنها ما أطلق عليه رمز وول ستريت. وما أعنيه هو أنه إذا كنت تعتقد أنه بسبب العملات المستقرة، الآن كل بنك وكل شركة خدمات مالية يجب أن تكون لديها وسيلة لاستقبال هذه العملات".

وتابع: "الفائز هو من سيبني على هذه السلاسل؟ ستكون إيثريوم أو أي شيء يستخدم منهجية شبيهة بإيثريوم، والتي تُعرف باسم ECM."



وكان مجلس النواب الأمريكي قد أقر الشهر الماضي قانون Genius، ووقّعه الرئيس دونالد ترامب ليصبح قانونًا، وهو أول تشريع فيدرالي يركّز حصريًا على عملات الدفع المستقرة. وفي الوقت نفسه، تجاوز إجمالي المعروض من العملات المستقرة 280 مليار دولار.

إيثريوم أو ما يشبهها ستكون بلوكتشين العملات المستقرة

توقّع فان إيك أيضًا أنه مع سعي العديد من الشركات إلى تبني العملات المستقرة، فإن البنوك ستحتاج إلى التكيف أو ستخسر مكانتها.

وأظهر تقرير صدر في 14 مايو عن منصة الأصول الرقمية المؤسسية Fireblocks أن 90% من المؤسسات التي شملها الاستطلاع تدرس استخدام العملات المستقرة في عملياتها.

وقال فان إيك: "على الشركات أن توظف التكنولوجيا لتمكين استخدام العملات المستقرة خلال الأشهر الـ12 المقبلة. سيستغرق الأمر بعض الوقت، لكن لا توجد شركة خدمات مالية تريد أن تقول: ’لا، لا ترسل لي ذلك الدولار الرقمي‘."

وأضاف: "إذا أردت أن أرسل لك عملات مستقرة، يجب أن يجد مصرفك حلاً، وإلا ستلجأ إلى مؤسسة أخرى للقيام بذلك."

وفي تصريحات مشابهة، قال إريك ترامب، النائب التنفيذي لرئيس منظمة ترامب وابن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أبريل إن البنوك يجب أن تتبنى العملات المشفرة أو ستنقرض خلال عشر سنوات.

VanEck لديها صندوق ETF لإيثريوم

تصريحات فان إيك لم تكن مفاجئة، إذ إن شركته VanEck تقدّم صندوقًا متداولًا في البورصة (ETF) قائمًا على إيثريوم. وقد حصلت على موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في يوليو 2024 لإطلاق هذا المنتج الاستثماري.

ويقتصر الصندوق على تتبّع سعر إيثريوم (ETH) ولا يحتفظ به بشكل مباشر. واعتبارًا من يوم الأربعاء، كان يمتلك أكثر من 284 مليون دولار من الأصول.

إيثريوم تسجّل قمة تاريخية جديدة في أغسطس

جاءت تصريحات فان إيك بالتزامن مع بلوغ إيثريوم قمة تاريخية جديدة يوم الأحد الماضي، حيث تجاوزت 4,946 دولارًا، وفقًا لبيانات CoinGecko. وكانت العملة تتداول عند 4,566 دولارًا، منخفضة بنسبة 1% خلال الـ24 ساعة الأخيرة وقت كتابة التقرير.

وقد اكتسبت إيثريوم زخمًا قويًا مع اعتماد الشركات على الاحتفاظ بها في خزائنها الاستثمارية.

وقال مات هوغان، كبير مسؤولي الاستثمار في Bitwise، لمجلة Cointelegraph في يوليو إن اعتماد الخزائن المؤسسية ساعد في حل "مشكلة السردية" لإيثريوم، عبر تقديمها بشكل يفهمه المستثمرون التقليديون، ما جذب المزيد من رؤوس الأموال.

وخلال الشهر الماضي، اشترت الشركات الخزائنية أكثر من 6 مليارات دولار من إيثريوم، من بينها BitMine وSharpLink كأكثر المشترين نشاطًا.