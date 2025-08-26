شركة أشباه الموصلات Sequans تسعى لجمع 200 مليون دولار لشراء البيتكوين

تام شمس - الثلاثاء 26 أغسطس 2025 07:42 مساءً - قدمت شركة Sequans Communications الفرنسية لأشباه الموصلات، يوم الإثنين، طلبًا لطرح أسهم بقيمة 200 مليون دولار عبر برنامج at-the-market equity offering لتمويل استراتيجيتها في اعتماد البيتكوين كأصل خزانة رئيسي، مع هدف طويل الأمد يتمثل في جمع 100,000 بيتكوين بحلول عام 2030.

وقالت الشركة في ملفها لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) إن البرنامج سيسمح لها بإصدار أسهم إيداع أمريكية (American Depositary Shares) وهي أسهم مقومة بالدولار لشركات أجنبية يتم تداولها في البورصات الأمريكية وفق تقديرها وفي التوقيت الذي تراه مناسبًا.

وقال جورج كرم، الرئيس التنفيذي لـ Sequans:

"نعتزم استخدام هذا البرنامج بحكمة لتحسين خزينتنا، وزيادة البيتكوين لكل سهم، وتقديم قيمة طويلة الأجل للمساهمين."

تشير بيانات موقع BitBo لاحتياطيات البيتكوين إلى أن الشركة، ومقرها باريس، تمتلك حاليًا 3,171 بيتكوين بقيمة 349 مليون دولار في ميزانيتها، مما يجعلها ثاني أكبر خزانة بيتكوين لشركة أوروبية بعد شركة Bitcoin Group SE الألمانية، التي تمتلك 12,387 بيتكوين.

كانت Sequans قد أعلنت خطتها لاعتماد البيتكوين كأصل أساسي في الخزانة في 23 يونيو، لتنضم إلى موجة متزايدة من الشركات المدرجة التي تتبنى العملة المشفرة كوسيلة للتحوط من التضخم وحفظ القيمة. وقد ارتفع عدد الشركات العامة التي تحتفظ بالبيتكوين إلى 174 شركة في 2025، مقارنة بأقل من 100 شركة في بداية العام.

جمع 5,000 بيتكوين محتملة

أوضحت الشركة أن توقيت وحجم أي عملية بيع أسهم ضمن البرنامج سيتحدد بناءً على ظروف السوق وعوامل أخرى. ومن المتوقع أن تُستخدم صافي العائدات "بشكل أساسي لمواصلة تراكم البيتكوين بما يتماشى مع استراتيجية الخزانة الخاصة بالشركة."

وبالأسعار الحالية، يمكن لمبلغ 200 مليون دولار شراء نحو 1,814 بيتكوين إضافية، لترتفع حيازات الشركة إلى نحو 5,000 بيتكوين، أي ما يعادل تقريبًا حيازات شركة Semler Scientific.

أغلقت أسهم Sequans جلسة الإثنين عند 0.96 دولار منخفضة بنسبة 6.8%، قبل أن ترتفع بنسبة طفيفة بلغت 0.41% في التداولات اللاحقة.

شركات خزانة البيتكوين تستغل الانخفاض

يأتي هذا الطرح مع تراجع سعر البيتكوين إلى 110,045 دولارًا، بانخفاض 11.6% عن أعلى مستوى له عند 124,517 دولارًا في 14 أغسطس.

أكبر حامل مؤسسي للبيتكوين، شركة Strategy، اشترى 3,081 بيتكوين إضافية يوم الإثنين لترتفع حيازاته إلى 632,457 بيتكوين، فيما اشترت Metaplanet نحو 103 بيتكوين في بداية الأسبوع.

شركات خزانة الإيثريوم تخطف الأضواء

في المقابل، تباطأ اعتماد الشركات على البيتكوين مؤخرًا لصالح الإيثريوم (ETH)، إذ أصبحت شركة BitMine Immersion Technologies التي تحولت من تعدين البيتكوين إلى خزانة إيثريوم ثاني أكبر خزانة كريبتو مؤسسية بحيازات تبلغ 7.5 مليار دولار من ETH.

وتأتي شركتا SharpLink و The Ether Machine في المرتبتين الثانية والثالثة بين أكبر حاملي الإيثريوم المؤسسيين، بحيازات قدرها 3.24 مليار دولار و 1.51 مليار دولار على التوالي، وفق بيانات StrategicETHReserve.xyz.

وقد ساهم اعتماد الإيثريوم كأصل خزانة في ارتفاع سعره بنسبة 198% منذ 9 أبريل، ليعوض جزءًا كبيرًا من الفجوة التي تفصله عن البيتكوين في الدورة الصاعدة الحالية.