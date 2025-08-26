Bitfinex: موسم العملات البديلة لن يبدأ حتى إطلاق مزيد من صناديق الكريبتو المتداولة

تام شمس - الثلاثاء 26 أغسطس 2025 06:33 مساءً - قد لا تشهد العملات البديلة (Altcoins) موجة صعود واسعة حتى تتم الموافقة على صناديق كريبتو متداولة (ETFs) تتيح للمستثمرين التعرّض لأصول ذات مخاطر أعلى، وفقًا لمحللي منصة Bitfinex.

وينتظر المشاركون في سوق الكريبتو منذ فترة انطلاق ما يُعرف بـ “موسم العملات البديلة” (Altseason)، خاصة مع تراجع هيمنة البيتكوين (BTC) بنسبة 6% خلال الثلاثين يومًا الماضية.

بلغت هيمنة البيتكوين 58.58% وقت النشر. المصدر: TradingView

السوق لن يشهد "ارتفاعًا شاملًا" قبل نهاية العام

قال محللو Bitfinex في تقريرهم الصادر يوم الاثنين: “لا نتوقع بيئة من نوع ‘ارتفاع المد يرفع جميع القوارب’ حتى وقت لاحق من هذا العام، عندما تستعيد التدفقات إلى منتجات البيتكوين زخمها وتُطرح أدوات استثمارية جديدة للعملات البديلة.”

وأضافوا أن هذه المنتجات “من المرجح أن تولد طلبًا مستمرًا لا يعتمد على الأسعار، ما يهيئ الظروف لإعادة تقييم أوسع عبر منظومة الأصول الرقمية.”

مسار السوق الحالي "ضعيف"

وأوضح المحللون أن السوق الحالي يُظهر “شهية أضعف للمخاطرة في هذه المرحلة من الدورة.”

وأضافوا: “على الرغم من أن التدفقات الرأسمالية لا تزال إيجابية، فإن المسار الباهت يعكس قاعدة مستثمرين أكثر حذرًا، مقارنة بالطلب القوي الذي ميّز موجات الذروة السابقة.”

لكن ديفيد دوونغ، رئيس الأبحاث المؤسسية في Coinbase، قدّم وجهة نظر مغايرة، حيث قال مؤخرًا إن “الظروف الحالية للسوق تشير إلى احتمال حدوث تحوّل نحو موسم شامل للعملات البديلة مع اقتراب سبتمبر.”

أي صناديق كريبتو ستكون التالية؟

في الوقت نفسه، يتزايد الجدل حول صناديق الكريبتو المتداولة التي قد تُطلق لاحقًا، خاصة أن صناديق البيتكوين الفورية تتداول منذ أكثر من 19 شهرًا (منذ يناير 2024)، بينما صناديق الإيثر الفورية مضى عليها ما يقرب من 13 شهرًا (منذ يوليو 2024).

مؤشر موسم العملات البديلة يسجل 46 من أصل 100 وقت النشر. المصدر: CoinMarketCap

ومؤخرًا، أجّلت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) قراراتها بشأن عدة طلبات لصناديق كريبتو، بما في ذلك صندوق بيتكوين-إيثر المقدم من Truth Social، ومنتجات سولانا (SOL) من 21Shares وBitwise، بالإضافة إلى صندوق Core XRP Trust من 21Shares.

وقال محلل صناديق الاستثمار في Bloomberg، إريك بالكوناس، في 7 يونيو، إن هناك “فرصة قوية جدًا” لظهور صندوق ETF يتداول الميم كوينز فقط في المستقبل.

وأضاف: “أولًا، سنشهد موجة من صناديق الكريبتو النشطة، ومن المرجح أن يظهر صندوق نشط خاص بالميم كوينز فقط في عام 2026.”