متداول كريبتو يقول إن MEXC طلبت منه السفر إلى ماليزيا لفك تجميد 3.1 مليون دولار

تام شمس - الثلاثاء 26 أغسطس 2025 04:47 مساءً - ادّعى حوت كريبتو مجمّد لديه 3.1 مليون دولار على منصة MEXC أن المنصة طلبت منه السفر إلى ماليزيا لإثبات هويته شخصيًا من أجل الإفراج السريع عن أمواله.

وبحسب لقطات شاشة شاركها المتداول المعروف باسم “White Whale”، فقد عرض عليه رئيس خدمة العملاء العالمي في MEXC “دعوة حصرية” لزيارة ماليزيا وإجراء “محادثات معمقة مع فريق القيادة” بشأن الأصول المجمّدة.

هذا الإجراء سيكون خارج المألوف بالنسبة لمنصات التداول؛ إذ عادةً ما تقتصر إجراءات اعرف عميلك (KYC) على إثبات العنوان والتحقق من مصدر الأموال والهوية والمستندات الأخرى التي يمكن تقديمها عبر الإنترنت.

وتُظهر لقطات شاشة لرسائل بريد إلكتروني ومحادثات عبر Telegram أن MEXC حاولت إغرائه بعرض شراكة محتملة و”امتيازات تداول“، لكن المتداول رفض العرض، منتقدًا ما وصفه بـ “الأساليب القسرية” ومعبّرًا عن مخاوف أمنية بشأن السفر إلى بلد أجنبي في ظل هذه الظروف.

وقال: “حالات اختطاف المتداولين في تزايد فكيف لشخص يمتلك أكثر من 100 مليون دولار على السلسلة أن يوافق على السفر إلى بلد آخر والدخول إلى عرين مؤسسة يحتج ضدها علنًا؟”

MEXC: لا نجمد الأصول بلا سبب

قال متحدث باسم MEXC لموقع Cointelegraph إن المنصة “تلتزم بدقة بسياسات إدارة المخاطر ولا تقوم بتجميد الأصول من دون أسباب وجيهة.”

وأضاف أن المنصة قد تتخذ إجراءات استجابةً لممارسات مثل التلاعب بالأسعار، التداول الوهمي، التداول الذاتي، استباق الأوامر، التداول الاحتيالي والتسعير الكاذب.

لكن المتحدث لم يعلّق على ادعاءات المتداول بشأن عرض السفر إلى ماليزيا لحل المشكلة.

حملة ضغط لإجبار MEXC على الإفراج عن الأموال

قال الحوت إنه أكمل جميع عمليات KYC الأخرى، بما في ذلك التحقق بالوجه ورقم الهاتف والعنوان، مشيرًا إلى أن شروط خدمة MEXC لا تذكر أي متطلبات لإجراء تحقق شخصي مباشر.

وفي وقت سابق يوم الاثنين، أطلق White Whale حملة ضغط عبر وسائل التواصل الاجتماعي بقيمة 2 مليون دولار للضغط على MEXC من أجل إعادة الأموال.

وتتضمن الحملة دعوة المتداولين إلى سكّ NFT مجاني على شبكة Base، ووضع وسم #FreeTheWhiteWhale مع الإشارة إلى حساب MEXC أو رئيس عملياتها على منصة X، إضافة إلى تغيير صورهم الشخصية.

وسيتم تقسيم مكافأة بقيمة 1 مليون USDC بالتساوي بين أول 20,000 حامل NFT، بشرط أن تُفرج MEXC عن الأموال المجمّدة.

شكاوى سابقة ضد MEXC

ليست هذه المرة الأولى التي يشتكي فيها مستخدم من تجميد أمواله على MEXC. ففي مارس الماضي، ردّت الشركة ببيان مشابه على سلسلة من “الاتهامات غير المبررة” بشأن تجميد أصول العملاء.

وفي أبريل، قال مستخدم آخر يُدعى بابلو رويز إن أصوله من عملة USDT المستقرة بقيمة تزيد عن 2 مليون دولار جُمّدت بسبب بروتوكول “مراقبة المخاطر”، دون إشعار مسبق أو تفسير أو منحه فرصة للتعاون.

وأضاف رويز أنه تلقى ردودًا آلية متكررة، من بينها رسالة تنص على: “نظرًا لتفعيل مراقبة المخاطر، ستستمر مراجعة حسابك لمدة 365 يومًا. يُرجى التواصل معنا مجددًا بتاريخ 17/04/2026.”